Futbolda mentör nedir? Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in yeni görevi Mentör ne iş yapar?

MENTÖR NEDİR?

Bir futbolcunun başarılı olması için fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da güçlü olması gerekir. Mental açıdan problemli oyuncular çoğu zaman takımın dengesini de bozar. Dünyanın önemli kulüpleri, bu tarz sorunlarla karşılaşmamak için teknik ekiplerinde mentör görevlendirirler.

Mentör, futbolcuların zihinsel olarak rahatlamasını, hedefe odaklanmasını, konsantre olup maçlara en iyi şekilde hazırlanmasını sağlayan kişilerdir.

Takımdaki oyuncularla tek tek ilgilenen mentörler, futbolcuların sosyal, zihinsel ve ruhsal ihtiyaçlarını analiz ederek onlara tavsiyeler verirler. Mentörler futbolcuların bireysel performanslarını yukarıya çekerek başarılı olmasına yardımcı olur.

Futbolcuların mental açıdan sağlam olması takımın başarısında kilit rol oynar.