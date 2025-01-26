Futbolda rekorlar kırılıyor: İşte kış döneminin en pahalı transferleri

Gazete Duvar’a göre, İngiliz ekibi, hayal kırıklığı yaşayan bu sezonda toparlanabilmek adına büyük bir hamle yaptı. Şu ana kadar 3 oyuncu transferine toplam 152 milyon euro harcama yaparak kış transfer döneminin en fazla harcama yapan kulübü oldu. Özellikle 75 milyon euro bedelle gerçekleştirilen transfer, Manchester City’nin bu dönemdeki en pahalı transferi oldu.