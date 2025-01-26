Futbolda rekorlar kırılıyor: İşte kış döneminin en pahalı transferleri
Avrupa’nın büyük kulüpleri kış transfer döneminde rekorlar kırarken, Manchester City’nin 75 milyon euro ile en pahalı transferi gerçekleştirdiği bu dönemde birçok yıldız oyuncu yeni kulüplerine katıldı.
Futbolun en prestijli liglerinde şampiyonluk yarışı kızışırken, kulüpler kış transfer döneminde kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu dönemde en dikkat çeken transfer harcaması ise Manchester City’den geldi.
Gazete Duvar’a göre, İngiliz ekibi, hayal kırıklığı yaşayan bu sezonda toparlanabilmek adına büyük bir hamle yaptı. Şu ana kadar 3 oyuncu transferine toplam 152 milyon euro harcama yaparak kış transfer döneminin en fazla harcama yapan kulübü oldu. Özellikle 75 milyon euro bedelle gerçekleştirilen transfer, Manchester City’nin bu dönemdeki en pahalı transferi oldu.
Kış transfer döneminin başladığı günden bu yana, Avrupa’nın büyük kulüpleri kadrolarını güçlendirme adına büyük bir bütçe ayırmış durumda. 26 Ocak itibariyle yapılan transferlerde rekorlar kırılırken, en pahalı transferlerin listesi de şekillendi.
İşte kış döneminin en pahalı 10 transferi:
10 - Emmanuel Agbadou
Reims → Wolves (20 milyon euro)
9 - Seko Fofana
Al-Nassr → Rennes (20 milyon euro)
8 - Jaden Philogene
Aston Villa → Ipswich (23,70 milyon euro)
7 - Donyell Malen
Dortmund → Aston Villa (25 milyon euro)
6 - Elye Wahi
Marsilya → Frankfurt (26 milyon euro)
5 - Luiz Henrique
Botafogo → Zenit (33 milyon euro)
4 - Vitor Reis
Palmeiras → Manchester City (37 milyon euro)
3 - Abdukodir Khusanov
Lens → Manchester City (40 milyon euro)
2 - Khvicha Kvaratskhelia
Napoli → PSG (70 milyon euro)
1 - Omar Marmoush
Frankfurt → Manchester City (75 milyon euro)