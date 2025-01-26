Futbolda rekorlar kırılıyor: İşte kış döneminin en pahalı transferleri

Avrupa’nın büyük kulüpleri kış transfer döneminde rekorlar kırarken, Manchester City’nin 75 milyon euro ile en pahalı transferi gerçekleştirdiği bu dönemde birçok yıldız oyuncu yeni kulüplerine katıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Futbolda rekorlar kırılıyor: İşte kış döneminin en pahalı transferleri - Resim: 1

Futbolun en prestijli liglerinde şampiyonluk yarışı kızışırken, kulüpler kış transfer döneminde kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu dönemde en dikkat çeken transfer harcaması ise Manchester City’den geldi.

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Futbolda rekorlar kırılıyor: İşte kış döneminin en pahalı transferleri - Resim: 2

Gazete Duvar’a göre,  İngiliz ekibi, hayal kırıklığı yaşayan bu sezonda toparlanabilmek adına büyük bir hamle yaptı. Şu ana kadar 3 oyuncu transferine toplam 152 milyon euro harcama yaparak kış transfer döneminin en fazla harcama yapan kulübü oldu. Özellikle 75 milyon euro bedelle gerçekleştirilen transfer, Manchester City’nin bu dönemdeki en pahalı transferi oldu.

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Futbolda rekorlar kırılıyor: İşte kış döneminin en pahalı transferleri - Resim: 3

Kış transfer döneminin başladığı günden bu yana, Avrupa’nın büyük kulüpleri kadrolarını güçlendirme adına büyük bir bütçe ayırmış durumda. 26 Ocak itibariyle yapılan transferlerde rekorlar kırılırken, en pahalı transferlerin listesi de şekillendi.

İşte kış döneminin en pahalı 10 transferi:

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Futbolda rekorlar kırılıyor: İşte kış döneminin en pahalı transferleri - Resim: 4

10 - Emmanuel Agbadou

Reims → Wolves (20 milyon euro)

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Futbolda rekorlar kırılıyor: İşte kış döneminin en pahalı transferleri - Resim: 5

9 - Seko Fofana

Al-Nassr → Rennes (20 milyon euro)

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Futbolda rekorlar kırılıyor: İşte kış döneminin en pahalı transferleri - Resim: 6

8 - Jaden Philogene

Aston Villa → Ipswich (23,70 milyon euro)

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Futbolda rekorlar kırılıyor: İşte kış döneminin en pahalı transferleri - Resim: 7

7 - Donyell Malen

Dortmund → Aston Villa (25 milyon euro)

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Futbolda rekorlar kırılıyor: İşte kış döneminin en pahalı transferleri - Resim: 8

6 - Elye Wahi

Marsilya → Frankfurt (26 milyon euro)

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Futbolda rekorlar kırılıyor: İşte kış döneminin en pahalı transferleri - Resim: 9

5 - Luiz Henrique

Botafogo → Zenit (33 milyon euro)

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Futbolda rekorlar kırılıyor: İşte kış döneminin en pahalı transferleri - Resim: 10

4 - Vitor Reis

Palmeiras → Manchester City (37 milyon euro)

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Futbolda rekorlar kırılıyor: İşte kış döneminin en pahalı transferleri - Resim: 11

3 - Abdukodir Khusanov

Lens → Manchester City (40 milyon euro)

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Futbolda rekorlar kırılıyor: İşte kış döneminin en pahalı transferleri - Resim: 12

2 - Khvicha Kvaratskhelia

Napoli → PSG (70 milyon euro)

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Futbolda rekorlar kırılıyor: İşte kış döneminin en pahalı transferleri - Resim: 13

1 - Omar Marmoush

Frankfurt → Manchester City (75 milyon euro)

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