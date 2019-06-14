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Futbolda transfer dönemi 17 Haziran'da başlayacak

Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Futbolda transfer dönemi 17 Haziran'da başlayacak
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1. transfer ve tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 2019-2020 futbol sezonunda uygulanacak hususlar açıklandı. 

Buna göre 2019-2020 sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp, 2 Eylül'de bitecek.

2. transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

Kaynak: AA
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