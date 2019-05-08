Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona'yı unutulmaz bir maçla elemesi, akıllara geçmişteki geri dönüşleri getirdi.

Barcelona'ya 3-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Anfield Road Stadı'nda İspanyol ekibini ağırlayan Liverpool, gol yollarında etkili iki önemli futbolcusu Mısırlı Muhammed Salah ve Brezilyalı Roberto Firmino'nun eksikliğine rağmen rakibini 4-0 mağlup ederek unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 14 yıl önce de aynı maç içinde 3-0'dan skoru 3-3'e getirmeyi başarmış ve penaltı atışlarıyla Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüştü.

İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Liverpool ile İtalyan ekibi Milan karşılaşmıştı.

İlk yarısı Milan'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci yarısına farklı bir havayla çıkan İngiliz ekibi, 7 dakikada bulduğu 3 golle skoru 3-3'e getirdi.

Finalin uzatma bölümünde iki takım da gol bulamayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Maçta 3-0 geriye düşen Liverpool, penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak kupayı kazandı.



9. final heyecanı

Barcelona'yı Divock Origi ve Georginio Wijnaldum'un ikişer golüyle 4-0 yenen ve kupa dışında bırakan Liverpool, turnuvada 9. kez finale yükselme başarısı gösterdi.

İngiliz temsilcisi, bu alanda 16 final gören Real Madrid, 11 kez finale çıkan Milan ve 10 kez final oynayan Bayern Münih'in ardından Juventus ile dördüncü sırada yer aldı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez finale çıkan Liverpool, 2008 ve 2009'da final oynayan Manchester United'ın ardından bunu başaran ikinci İngiliz takımı oldu.



Barcelona; Roma'ya kaybetti, PSG'yi üzdü

Liverpool'un başarısının ardından UEFA'nın yaptığı organizasyonlarda benzer maç çevirme hikayeleri de gündeme geldi.

İspanyol ekibi Barcelona, geçen yıl da İtalyan temsilcisi Roma karşısında geri dönüşün kurbanı olmuştu.

İlk maçı 4-1 kazanan Barcelona, milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma'ya rövanşta 3-0 yenilerek turnuvaya çeyrek finalde veda etmişti.

Barcelona, 2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 4-0 yenildiği ilk maçın ardından Paris Saint-Germain'i Camp Nou'da ağırladı.

İspanya temsilcisi, 88. dakikasına 3-1 önde girdiği ve turu geçmek için uzatma anları dahil 7 dakikada 3 gole ihtiyacı olduğu maçta, arka arkaya 3 kez fileleri havalandırarak rakibini 6-1 yendi ve unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.



Akıllara gelen en eski geri dönüş Leixoes'ten

Portekiz temsilcisi Leixoes, 1961-1962 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası ilk turunda tarihi bir geri dönüş yaptı.

İsviçre'nin La Chaux-de-Fonds takımıyla eşleşen Leixoes, ilk maçta konuk olduğu rakibine 6-2 mağlup oldu.

Rövanş maçında rakibini ağırlayan Leixoes, 5-0 gibi net bir galibiyet alarak adını ikinci tura yazdırdı.



Real Madrid iki kez

Barcelona'nın dışında başka bir İspanyol ekibi Real Madrid de geri dönüşleriyle tarihe damga vurmuştu.

Real Madrid, 1975-1976 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ikinci tur ilk maçında İngiltere'nin Derby County ekibine 4-1 mağlup oldu.

Santiago Bernabeu'da rakibini ağırlayan Real Madrid, 90 dakika sonunda 4-1 üstünlük yakalayarak, maçı uzatmaya götürmüştü. Uzatma bölümlerinde Santillana'nın attığı golle İspanyollar üst tura yükseldi.

Eflatun-beyazlılar, UEFA Kupası'nda da tarihi bir geri dönüşe imza attı.

Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımına 1985-1986 sezonu üçüncü tur ilk maçında deplasmanda 5-1 yenilen Real Madrid, rövanşta Valdano ve Santillana'nın ikişer golüyle rakibini 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.



Partizan turu bırakmadı

Yugoslavya döneminde Partizan, 1984-1985 UEFA Kupası ikinci tur ilk maçında deplasmanda İngiliz ekibi Queens Park Rangers'a (QPR) 6-2 yenildi.

Başkent Belgrad'da rakibini konuk eden Partizan, rövanş maçına hızlı başlamış ve ilk yarıyı 3-0 önde kapatmıştı. Partizan, ikinci yarıda ihtiyacı olan golü de bularak QPR'ı 4-0 mağlup etti.

Tarihi bir galibiyet elde eden Partizan, böylece UEFA Kupası 3. turuna çıkmayı başardı.



Galatasaray'dan unutulmaz geri dönüş

Galatasaray, 1988-1989 sezonunda bugün Şampiyonlar Ligi diye adlandırılan Şampiyon Kulüpler Kupası ikinci turunda İsviçre'nin Neuchatel Xamax takımıyla eşleşti.

Deplasmanda oynanan ilk maçı Galatasaray 3-0 kaybetti.

Rövanş maçında Ali Sami Yen Stadı'nda rakibini ağırlayan sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı. İkinci yarının son 15 dakikasında arka arkaya bulduğu gollerle rakibini 5-0 gibi net bir skorla yenen Galatasaray, o sezon yarı finale kadar çıktı.



Dikkati çeken bir geri dönüş de Deportivo'dan

İspanya'nın Deportivo La Coruna takımı, İtalyan temsilcisi Milan ile 2003-2004 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.

Deportivo, ilk maçın başında 1-0 öne geçti ancak mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı.

Milan gibi güçlü bir rakip karşısında rövanş maçında tur atlamasına yetecek 3-0'lık skoru daha ilk yarıda bulan İspanyol ekibi, ikinci devrede bir gol daha bularak 4-0'lık galibiyet elde etti.