Futbolseverler bu maçı bekliyor! Ronaldo’lu Portekiz sahaya çıkıyor! Portekiz-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4’ün ilk haftasında Portekiz ile Galler karşı karşıya geliyor. Estádio José Alvalade’de oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak ve A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Futbolseverler bu maçı bekliyor! Ronaldo’lu Portekiz sahaya çıkıyor! Portekiz-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Uluslar Ligi’nde yeni sezon heyecanı Portekiz-Galler karşılaşmasıyla devam ediyor. Mücadele, 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 21.45’te başlayacak.

Karşılaşmaya Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Estádio José Alvalade ev sahipliği yapacak.

PORTEKİZ-GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Portekiz-Galler karşılaşması A Haber’den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Portekiz: Diogo Costa, Rúben Dias, Renato Veiga, João Cancelo, Nuno Mendes, Vitinha, Rúben Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix, Cristiano Ronaldo.

Galler: Danny Ward, Neco Williams, Ben Cabango, Ben Davies, Jay Dasilva, Ethan Ampadu, Jordan James, Josh Sheehan, David Brooks, Brennan Johnson, Lewis Koumas.

MAÇIN HAKEMİ DONATAS RUMSAS

Portekiz-Galler karşılaşmasını Litvanya Futbol Federasyonu’ndan Donatas Rumsas yönetecek. Rumsas’ın yardımcılıklarını Aleksandras Radiusas ve Dovydas Sužiedelis üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi Dominykas Šimėnas olurken, VAR koltuğunda Almanya’dan Sören Storks görev yapacak.

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