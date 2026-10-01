Futbolseverler bu maçı kaçırmasın! Yunanistan-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi Grup 2’de gözler Yunanistan ile Hollanda arasında oynanacak haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından birine çevrildi. İlk iki maçının ardından grubun zirvesine yerleşen Yunanistan, Stadio Toumbas’ta en yakın takipçisi Hollanda’yı ağırlayacak.

İki takımın puan tablosundaki konumu, 3. hafta mücadelesinin önemini daha da artırıyor. Yunanistan iki maç sonunda 6 puanla lider durumda bulunurken, Hollanda 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

YUNANİSTAN-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yunanistan ile Hollanda arasındaki UEFA Uluslar Ligi Grup 2 3. hafta karşılaşması 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 21.45’te başlayacak.

Mücadele Stadio Toumbas’ta oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TAKIMLARDA SON DURUM

Yunanistan, üçüncü haftaya grubun lideri olarak giriyor. İlk iki karşılaşmasını da kazanan Yunanistan, bu süreçte rakip filelere 3 gol gönderirken kalesinde yalnızca 1 gol gördü. 6 puan toplayan ekip, +2 averajla ilk sırada bulunuyor.

Hollanda ise iki karşılaşmada bir galibiyet ve bir beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi. 3 gol atan ve 2 gol yiyen Hollanda, +1 averaj ve 4 puanla ikinci basamakta.

Hollanda cephesinde mücadele öncesi önemli eksikler bulunuyor. Cody Gakpo, bilek/ayak sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Savunmacı Jan Paul van Hecke darbeye bağlı sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Forvet hattında Brian Brobbey arka adale problemi nedeniyle oynayamayacak isimler arasında bulunurken, Donyell Malen de diz sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak.

Hollanda’da ayrıca Jurrien Timber kart ceza sınırında bulunuyor.

YUNANİSTAN-HOLLANDA İLK 11’LERİ

Yunanistan: Tzolakis, Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas, Kourbelis, Androutsos, Karetsas, Tzolis, Pavlidis, Ioannidis.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, J. Timber, Van Dijk, Van de Ven, Veerman, Til, Q. Timber, Summerville, Meerdink, Van Bommel.

MAÇIN HAKEMİ

Yunanistan-Hollanda karşılaşmasını İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Guida’nın yardımcılıklarını G. Peretti ve G. Perrotti üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemi D. Chiffi, AVAR hakemi ise V. Marini olacak.