Futbolseverler ekran başına! Alanyaspor - Eyüpspor maçı başlıyor, işte kadrolar ve yayın bilgisi

Süper Lig heyecanı Alanya'da devam ediyor. Alanyaspor ile Eyüpspor arasındaki mücadele bugün saat 14.30'da başlayacak.

Mücadelede hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

MÜCADELE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbol tutkunlarının ekran başına kilitleneceği karşılaşmanın yayıncı kuruluşu da belli oldu. Alanyaspor - Eyüpspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen futbolseverlerle buluşacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Her iki teknik direktör de sahaya süreceği kadroları belirledi. İşte takımların sahaya çıkacağı 11'ler:

Alanyaspor: Ertuğrul, N. Lima, F. Aliti, Ümit, F. Hadergjonaj, G. Makouta, N. Janvier, Ruan, Efecan, H. Ui-jo, Güven.

Eyüpspor: Jankat, J. Onguene, Robin, Talha, Umut, Emre, Taşkın, Baran Ali, Metehan, Umut, L. Pintor.

Ligde geride kalan haftalarda Alanyaspor topladığı 22 puanla 10. sırada yer alırken, Eyüpspor 13 puanla 16. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken; konuk ekip Eyüpspor ise son maçında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.