Futbolseverler ekran başına! Brezilya-Japonya maçı canlı izle! Saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası heyecanı, grup aşamasının dikkat çeken eşleşmelerinden Brezilya ile Japonya arasındaki karşılaşma ile devam ediyor.

Bu akşam saat 20.00'de başlayacak olan zorlu mücadele, Türkiye'nin resmi yayıncısı TRT 1 üzerinden futbolseverlerle buluşuyor. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip edecek izleyicilerin herhangi bir üyelik işlemi yapmasına veya ücretli bir platforma abone olmasına gerek bulunmuyor. Dünya Kupası maçı, doğrudan şifresiz ve canlı olarak kesintisiz bir şekilde izlenebilecek.

Televizyon yayınına alternatif olarak karşılaşma, TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden de yayınlanıyor. Brezilya - Japonya maçını Tabii Spor aracılığıyla canlı izlemek isteyenlerin sistem üzerinde aktif bir hesaplarının bulunması gerekiyor. Kullanıcılar hesaplarına giriş yaptıktan sonra canlı yayın sekmesi üzerinden karşılaşmaya doğrudan erişim sağlayabiliyor. Söz konusu platforma mobil cihazlardaki uygulamalardan, akıllı televizyonlardan veya bilgisayarların internet tarayıcılarından giriş yapılabiliyor.

TRT 1 TÜRKSAT 4A GÜNCEL UYDU FREKANS AYARLARI

TRT 1'in Dünya Kupası yayınlarını uydu alıcıları üzerinden takip eden izleyicilerin, yayında herhangi bir problem yaşamamaları adına frekans bilgilerini doğru yapılandırmaları gerekiyor. Karşılaşmayı televizyondan sorunsuz izlemek için Türksat 4A uydusu üzerinden cihazlara girilmesi gereken güncel parametreler; 11794 frekans, V (Dikey) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değeri olarak belirlendi.

İLK 11'LER

Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos, Casemiro, Guimarães, Paqueta, Vinicius, Rayan, Cunha.

Japonya: Suzuki, Tomiyasu, Taniguchi, Ito, Doan, Sano, Kamada, Nakamura, Maeda, Ito, Ueda.