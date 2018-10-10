Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında, eski futbolcular Beşiktaşlı Ali Gültiken, Trabzonsporlu Hami Mandıralı, Fenerbahçeli Oğuz Çetin ve Galatasaraylı Ergün Penbe, Mardin'e geldi.

Eski futbolcular, ilk olarak Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ı makamlarında ziyaret ederken, daha sonra Artuklu Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gençlerle buluştu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Ecevit Carti, merkezde yaptığı konuşmada, gençlere yönelik hayata geçirdikleri projeleri aktardı.



Yürüttükleri projelerle Türkiye'nin her yerinde olduklarını kaydeden Carti, "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor projesini eskiden beri uyguluyoruz. Bu yıl 10 ilde yapılacak. Çok kıymetli, uluslararası alanda bizleri gururlandıran futbolcularımız sizlerle olacak ve deneyimlerini paylaşacaklar. Bütün faaliyetlerimizin odağında şu var. Gençlerimiz, kötü alışkanlıklardan, terörden uzak dursun, hayatın kendisiyle buluşsun." ifadelerini kullandı.



Galatasaraylı eski futbolcu Ergün Penbe ise Mardin'e ilk kez geldiğini belirterek, "Gençlerle buluşmaya geldik. Yarın da cezaevinde genç mahkumlarla maç yapacağız. Güzel bir proje. Amacımız, gençlerle kaynaşıp, bir farkındalık yaratmak. İnşallah güzel şeyler yaşatırız. Mardinspor'un da daha iyi yerlere layık olduğunu düşünüyorum. Şehirlerin bir yerlere gelmesinde futbol takımlarının çok büyük katkısı var." diye konuştu.



