Futgolf Türkiye Şampiyonası'na İstanbul Musketeers Futgolf kulübü damga vurdu

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası’nın 4. Etabı olan Silivri Cup, 100 oyuncunun katılımı ile TGF Silivri Golf Course’da tamamlandı. ⚽️⛳️ Turnuvanın şampiyonu ilk 3 turnuvada olduğu gibi yine Istanbul Musketeers Futgolf Kulübü’nden çıkarken; bu turnuvayı kazanan Göksel Aksu oldu.

Futgolf Türkiye Şampiyonası'na İstanbul Musketeers Futgolf kulübü damga vurdu
Futgolf Türkiye Şampiyonası'na İstanbul Musketeers Futgolf kulübü damga vurdu
Editör: Nihat Çarboğa
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2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası’nın 4. Etabı olan Silivri Cup, 100 oyuncunun katılımı ile TGF Silivri Golf Course’da tamamlandı. ⚽️⛳️

Turnuvanın şampiyonu ilk 3 turnuvada olduğu gibi yine Istanbul Musketeers Futgolf Kulübü’nden çıkarken; bu turnuvayı kazanan Göksel Aksu oldu. Aksu bu yılki 2.şampiyonluğunu alırken, kulübünün şampiyonluk ambargosunu devam ettirdi.

Silivri Cup’taki çeşitli yarışmalarda ve kategorilerde derece yapan isimler ise şu şekilde;

🔹Erkek - Genel Kategori🔹

🥇Göksel Aksu
🥈Evren Sürmen
🥉Api Arslan

🔹Erkek Senyör🔹

🥇Murat İçin
🥈Atalay Budak
🥉Selçuk Bir

🔹Erkek Senyör (+)🔹

🥇Aydın Salur
🥈Necip Pazarcı
🥉Esat R. Akkitap

🔹Braun Hole In One Challenge🔹

🥇Furkan Nebioğlu

🔹Makhill Taşımacılık ChipShot Challenge🔹

🥇Ufuk Şansal
🥇Mertkan Aksu

🔹Maçkolik Pairs Cup🔹

🥇Ufuk Şansal & Fatih Pazarcı
🥈Melih Erten & Onur Ardıçdalı
🥉Ali Vanizor & Şahin Özyardımcı

🔹Last Day Cup🔹

🥇Levent Egel
🥈Selçuk Bir
🥉Mohammed Biçer

🔹Junior Kategori🔹

Rüzgar Aksu 🥇

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