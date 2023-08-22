Futgolf Türkiye Şampiyonası'na İstanbul Musketeers Futgolf kulübü damga vurdu

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası’nın 4. Etabı olan Silivri Cup, 100 oyuncunun katılımı ile TGF Silivri Golf Course’da tamamlandı. ⚽️⛳️

Turnuvanın şampiyonu ilk 3 turnuvada olduğu gibi yine Istanbul Musketeers Futgolf Kulübü’nden çıkarken; bu turnuvayı kazanan Göksel Aksu oldu. Aksu bu yılki 2.şampiyonluğunu alırken, kulübünün şampiyonluk ambargosunu devam ettirdi.

Silivri Cup’taki çeşitli yarışmalarda ve kategorilerde derece yapan isimler ise şu şekilde;

🔹Erkek - Genel Kategori🔹

🥇Göksel Aksu

🥈Evren Sürmen

🥉Api Arslan

🔹Erkek Senyör🔹

🥇Murat İçin

🥈Atalay Budak

🥉Selçuk Bir

🔹Erkek Senyör (+)🔹

🥇Aydın Salur

🥈Necip Pazarcı

🥉Esat R. Akkitap

🔹Braun Hole In One Challenge🔹

🥇Furkan Nebioğlu

🔹Makhill Taşımacılık ChipShot Challenge🔹

🥇Ufuk Şansal

🥇Mertkan Aksu

🔹Maçkolik Pairs Cup🔹

🥇Ufuk Şansal & Fatih Pazarcı

🥈Melih Erten & Onur Ardıçdalı

🥉Ali Vanizor & Şahin Özyardımcı

🔹Last Day Cup🔹

🥇Levent Egel

🥈Selçuk Bir

🥉Mohammed Biçer

🔹Junior Kategori🔹

Rüzgar Aksu 🥇