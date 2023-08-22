Futgolf Türkiye Şampiyonası'na İstanbul Musketeers Futgolf kulübü damga vurdu
2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası’nın 4. Etabı olan Silivri Cup, 100 oyuncunun katılımı ile TGF Silivri Golf Course’da tamamlandı. ⚽️⛳️ Turnuvanın şampiyonu ilk 3 turnuvada olduğu gibi yine Istanbul Musketeers Futgolf Kulübü’nden çıkarken; bu turnuvayı kazanan Göksel Aksu oldu.
2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası’nın 4. Etabı olan Silivri Cup, 100 oyuncunun katılımı ile TGF Silivri Golf Course’da tamamlandı. ⚽️⛳️
Turnuvanın şampiyonu ilk 3 turnuvada olduğu gibi yine Istanbul Musketeers Futgolf Kulübü’nden çıkarken; bu turnuvayı kazanan Göksel Aksu oldu. Aksu bu yılki 2.şampiyonluğunu alırken, kulübünün şampiyonluk ambargosunu devam ettirdi.
Silivri Cup’taki çeşitli yarışmalarda ve kategorilerde derece yapan isimler ise şu şekilde;
🔹Erkek - Genel Kategori🔹
🥇Göksel Aksu
🥈Evren Sürmen
🥉Api Arslan
🔹Erkek Senyör🔹
🥇Murat İçin
🥈Atalay Budak
🥉Selçuk Bir
🔹Erkek Senyör (+)🔹
🥇Aydın Salur
🥈Necip Pazarcı
🥉Esat R. Akkitap
🔹Braun Hole In One Challenge🔹
🥇Furkan Nebioğlu
🔹Makhill Taşımacılık ChipShot Challenge🔹
🥇Ufuk Şansal
🥇Mertkan Aksu
🔹Maçkolik Pairs Cup🔹
🥇Ufuk Şansal & Fatih Pazarcı
🥈Melih Erten & Onur Ardıçdalı
🥉Ali Vanizor & Şahin Özyardımcı
🔹Last Day Cup🔹
🥇Levent Egel
🥈Selçuk Bir
🥉Mohammed Biçer
🔹Junior Kategori🔹
Rüzgar Aksu 🥇