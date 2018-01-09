Futsal Milli Takımı'nın, 20-21 Ocak'ta Danimarka ile deplasmanda yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sercan Görgülü yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Serkan Mutlu (Osmanlıspor), Recep Taş (Merkez Efendispor), Serhat Çiçek (Denizli Kale Belediyespor), Onur Mengi (Sultangazispor), İsmail Çelen (Leonidas), Bünyamin Balcı (Antalyaspor), Yiğitcan Yenilmez, Muhammet Altunay (Arnavutköy Belediyespor), Burak Özdemir (Nallıhanspor), Oğuzhan Arslan (Celtic Houthalen), Muhammet Yavuz Solak (Cumhuriyet Üniversitesi), Behcet Bahcı (Real Noorderwijk), Cem Keskin (Ortaköyspor), Kenan Köseoğlu (Delfshaven)
Ay-yıldızlı takım, Danimarka ile 20-21 Ocak'ta hazırlık maçları yapacak
Futsal Milli Takımı'nın, 20-21 Ocak'ta Danimarka ile deplasmanda yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.