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Futsalda Avrupa Şampiyonası hazırlıkları

İşitme Engelliler Futsal Milli Takımı, Galler'deki ön eleme maçları öncesi Ankara'da kamp yapacak

Futsalda Avrupa Şampiyonası hazırlıkları

Avrupa Futsal Şampiyonası için ön eleme oynayacak İşitme Engelliler Milli Takımı, Ankara'da kampa giriyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan alınan bilgiye göre 18-20 Ocak'ta Galler'de düzenlenecek Avrupa Futsal Şampiyonası ön eleme müsabakalarına hazırlanan Milli Takım, 8-16 Ocak'ta Gölbaşı'nda kamp yapacak. Milli Takım kafilesi, 17 Ocak'ta Galler'e hareket edecek.

İşitme Engelliler Futsal Milli Takımı'nın ön elemedeki maç programı şöyle:
19 Ocak Cuma:
13.00 Türkiye-Bosna Hersek
16.30 İsveç-Türkiye

20 Ocak Cumartesi:
13.00 Türkiye-Galler
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Avrupa Futsal Şampiyonası #Futsal #İşitme Engelliler Futsal Milli takımı #kamp #ön eleme #Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu
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