Galatasaray 11 yıllık rekor için sahada! Hollanda'daki galibiyetsizlik serisi Ajax karşısında son bulacak mı?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Hollanda ekibi Ajax'a konuk oluyor. Yarın (5 Kasım Çarşamba) Johan Cruyff Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Grupta sarı-kırmızılı ekip 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucu topladığı 6 puanla 14. sırada bulunurken, rakip Ajax ise çıktığı 3 maçı da kaybederek puansız son sırada yer alıyor.

HEDEF 11 YILLIK REKOR, ENGEL 10 MAÇLIK DEPLASMAN KABUSU

Galatasaray için bu maçın anlamı büyük. Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik ağır bir yenilgiyle başladıktan sonra toparlanan Galatasaray, önce Liverpool'u 1-0, ardından Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Okan Buruk'un öğrencileri, Ajax karşısında da kazanarak Avrupa'daki iyi gidişatını sürdürmeyi hedefliyor. Eğer "Cimbom" galibiyete uzanırsa, 2012-2013 sezonunun ardından tam 11 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. galibiyetini elde etmiş olacak.

Ancak bu hedefin önünde ciddi bir deplasman krizi bulunuyor. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son dış saha galibiyetini 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Manchester United'ı 3-2 yenerek almıştı. Sarı-kırmızılılar, o maçtan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde 3, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 ve Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere çıktığı son 10 deplasman müsabakasında 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak galibiyet yüzü göremedi.

DEPLASMANDA GALİBİYET YOK!

Temsilcimizin Hollanda takımlarına karşı genel karnesi de pek parlak değil. Galatasaray, bugüne kadar Ajax, PSV ve AZ Alkmaar gibi Hollanda ekipleriyle 12 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar sadece 2 galibiyet alabilirken, 8 kez sahadan mağlup ayrıldı ve 2 maçta berabere kaldı.

Ajax ile UEFA organizasyonlarındaki ikinci randevusuna çıkacak olan Galatasaray, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'da oynanan ilk müsabakayı 2-1 kaybetmişti. "Aslan", Hollanda temsilcilerini deplasmanda henüz hiç yenemedi; bu takımlara karşı son galibiyetini ise 30 Ekim 2001'de PSV'ye karşı İstanbul'da 2-0'lık skorla almıştı.

Galatasaray'ın bu zorlu deplasmanda en büyük kozu, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen olacak. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 müsabakada rakip fileleri 3 kez sarsan Osimhen, takımını adeta sırtlıyor. 26 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda sarı-kırmızılı formayla üst üste 7 Avrupa kupası maçında gol atarak bu alanda kulüp tarihinde bir ilki başaran futbolcu oldu. "Aslan"da Osimhen'in haricinde Yunus Akgün'ün de 2 golü bulunuyor.

AVRUPA'DAKİ 331. RANDEVU

Ajax maçı, Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki 331. maçı olacak. Temsilcimiz, bugüne kadar çıktığı 330 maçta 118 defa sahadan galip ayrıldı, 124 kez rakiplerine mağlup oldu ve 89 karşılaşmada berabere kaldı. Bu müsabakalarda rakip filelere 456 gol gönderen sarı-kırmızılılar, kalesinde 504 gole engel olamadı.

"Devler Ligi" özelinde ise bu 126. müsabaka olacak. Galatasaray, önceki 125 karşılaşmada 31 galibiyet, 31 beraberlik ve 63 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 127 gol atan temsilcimiz, kalesinde 216 gol gördü.

Teknik Direktör Okan Buruk ise Galatasaray'daki kariyerinde Avrupa kupalarında 29 maça çıktı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 17, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere bu 29 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

LİGDE 4., AVRUPA'DA SIFIR PUAN

Rakip Ajax ise Hollanda Ligi'nde geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 20 puan topladı ve lider Feyenoord'un 8 puan gerisinde 4. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Heerenveen ile 1-1 berabere kalan Ajax'ın kadrosunda bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst da yer alıyor. Hollanda temsilcisinin Şampiyonlar Ligi karnesi ise felaket durumda: Bu sezon Inter'e 2-0, Marsilya'ya 4-0 ve Chelsea'ye 5-1 kaybederek grupta henüz puanla tanışamadılar.

Müsabaka öncesinde Galatasaray'da önemli bir eksik bulunuyor; sakatlığı devam eden İlkay Gündoğan bu karşılaşmada oynamayacak. Ağrıları olan Yunus Akgün'ün durumu ise son antrenmanın ardından netleşecek. Ev sahibi Ajax'ta ise Kenneth Taylor, kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Johan Cruyff Arena'daki karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Maçın 4. hakemi Thomas Leonard, VAR hakemi Willy Delajod ve AVAR hakemi Bram Van Driessche olacak.