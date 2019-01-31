Galatasaray, 1959 sezonundan bugüne kadar 45 ülkeden 153 yabancı oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Galatasaray, 1959 sezonundan bu yana 153 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüp, bugüne kadar 5 kıta ve 44 ülkeden 151 futbolcuyu renklerine bağlamıştı. Yeni transferler Mbaye Diagne ve Konstantinos Mitroglou ile bu sayı 45 üke ve 153 futbolcuya çıktı.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan'dan oyuncu aldı.



Diagne 3. Senegalli

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı kadroya katılan 3. Senegalli futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı takımın tarihindeki ilk Senegalli futbolcu, 2002'de İtalya'nın Milan takımından kiralanan Mohamed Sarr oldu. Yarım sezon Galatasaray'da forma giyen Sarr ile devre arasında yollar ayrıldı.

Galatasaray'da ikinci Senegalli transferi, geçen sezon öncesinde Badou Ndiaye alınarak yapıldı. Osmanlıspor'dan alınan Ndiaye, yarım sezon oynadıktan sonra İngiltere'nin Stoke City takımına 16 milyon avroya kulüp rekoru kırarak transfer oldu. Ndiaye, bu sezon başında kiralık olarak yeniden kadroya katıldı.

Geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'ya gelen Mbaye Diagne, gösterdiği performansla dikkati çekti ve sarı-kırmızılı takıma katıldı.



İlk Yunan Mitroglou

Galatasaray tarihinin ilk Yunan futbolcusu Konstantinos Mitroglou oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün Fransa'nın Marsilya takımından kiraladığı 30 yaşındaki golcü futbolcu, Galatasaray'a transfer olan ilk Yunan olarak tarihe geçti.



Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı-kırmızılı formayı terletti.

