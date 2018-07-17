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Galatasaray, 2018-2019 dış saha formasını tanıttı

Galatasaray, 2018-2019 sezonunda giyeceği dış saha formasını resmi internet sitesi üzerinden tanıttı.

Galatasaray, 2018-2019 dış saha formasını tanıttı

Formaların belirli mağazalarda satışa çıkarıldığını duyuran sarı kırmızılılar, açıklamada ifadeleri kullandı:

"Tasarımda; 'ilklerin ve enlerin takımı' yazısı formanın içine işlenmiş bir şekilde yer alıyor.

Yaka kısmının sağ tarafında kırmızı, sol tarafında sarı rengin kullanıldığı 2018-2019 sezonu dış saha formasındaki 'Fast Fit' teknolojisi vücuda tam uyum sağlayabiliyor.

Yeni dış saha formamız, sonsuza dek yanacak olan Galatasaray meşalesinin renklerini de kollarında taşıyor."


Kaynak: DHA
Etiketler; #Galatasaray #forma
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