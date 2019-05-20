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Galatasaray 22. kez şampiyon oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray rakibi Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyon oldu. Sarı kırmızılı takımın taraftarları yurt genelinde şampiyonluğu kutladı.

Galatasaray 22. kez şampiyon oldu

Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup ederek 22'inci kez şampiyon oldu. Sokaklar sarı kırmızıya boyandı...

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray, Başakşehir'i konuk etti. 

2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden, Galatasaray, Süper Lig'de önemli bir gelirin de sahibi oldu.

Ayrıca Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde 16'ıncı kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantiledi.

Galatasaray'ın şampiyonluğu taraftarları tarafından yurdun çeşitli yerlerinde kutlandı.

Sarı kırmızılı takıma gönül verenler sloganlar attı, marşlar söyledi...


ulusal.com.tr

Etiketler; #Galatasaray #başakşehir
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