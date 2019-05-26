Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda şampiyonluk kupasını aldı. Oyuncuların ellerinde yükselen kupa statda büyük sevinç yaşattı. Cimbom böylece 22'nci kez şmapiyonluğa imza atmış oldu.

Sarı kırmızılılar, 22. şampiyonluğu bu görüntülerle kutladı.



2018-2019 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Tören Türk Telekom Stadyumu’nda 19.05’te başladı. Dev platform kuruldu. Pplatform üzerinde yer alan dört yıldızın ortasına bir yıldız daha konulması dikkatlerden kaçmadı. Yıldızın içinin iki kanadı, 21. ve 22. şampiyonluğu simgelerken, 5. yıldıza 3 şampiyonluk kaldı mesajı verildi.



Oyuncular tek tek anons edildi. Sonrasında sahneye teknik heyet ve teknik direktör Fatih Terim çıktı. Kupayı, TFF Başkanı Hüsnü Güreli ve yönetim kurulu üyeleri, kaptanlar Selçuk İnan ve Fernando Muslera'ya verdi. Kupa, futbolcuların ellerinde yükseldi.



Kupanın alınmasının ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla sahaya inerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı.



Kutlamalarda Teknik Direktör Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme de imzaladı.



Galatasaray 22. şampiyonluk kupasını alırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün renkli ışıkları akşam saatlerinde sarı kırmızı yandı.







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