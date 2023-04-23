Galatasaray 3-3 Fatih Karagümrük | İkinci yarı oynanıyor

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 31. haftada lider Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Galatasaray 3-3 Fatih Karagümrük | İkinci yarı oynanıyor
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GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Rayyan Baniya, Levent, Lawrence, Ozdoev, Bertolacci, Borini, Lobjanidze, Diagne

İKİNCİ YARI OYNANIYOR: GALATASARAY 3-3 FATİH KARAGÜMRÜK 

GOLLER

Galatasaray: 3' Kerem Aktürkoğlu, 45+1' Sergio Oliveira, 80' Sacha Boey

Fatih Karagümrük: 18' Mbaye Diagne, 26' 30' Fabio Borini

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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