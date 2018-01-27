Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor'u 2-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor'u 2-0 yenerek, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Müsabakanın 38. dakikasında Sofiane Feghouli'nin golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, 88. dakikada Gomis'in golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde puanını 41'e çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla 39 puanlı Medipol Başakşehir'in önünde liderlik koltuğuna oturdu.



Üç maçlık seri

Sarı-kırmızılı ekip, Osmanlıspor'u yenerek ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Ligin 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olduktan sonra sarı-kırmızılı takımda teknik direktör değişikliğine gidilirken, Igor Tudor'un yerine göreve gelen Fatih Terim idaresinde çıkılan son 3 lig maçında, Göztepe (3-1), Kayserispor (3-1) ve Osmanlıspor'a (2-0) karşı 3 puan kazanıldı.



Evinde 12 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Osmanlıspor galibiyetiyle sahasındaki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Ligde son iç saha yenilgisini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, ardından evinde oynadığı 12 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray, 11 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



Gomis oyuna girdi, golünü attı

Sarı-kırmızılı ekipte 1 maç aradan sonra formasına kavuşan Bafetimbi Gomis, golünü de attı.

Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan ve 82. dakikada Eren Derdiyok'un yerine oyuna dahil olan Gomis, 88. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Gomis, 15 gole ulaşarak gol krallığı yarışında iddiasını ortaya koydu.

Gomis, gol sevincini ilginç bir şekilde yaşadı. Tecrübeli futbolcu attığı golün ardından tribünlere giderek, önce eliyle para işareti yapıp, ardından parmağını olumsuz anlamda salladı ve formasındaki Galatasaray amblemini gösterdi.

Gomis, maç sonunda da Fernando Muslera'nın yönlendirmesiyle orta sahaya gidip, taraftarlara 'Üçlü' çektirdi.



Latovlevici ıslıklandı

Galatasaraylı futbolcu Iasmin Latovlevici, karşılaşmanın ilk yarısından tribünlerin tepkisini çekti.

Sol bekte görev alan Rumen oyuncu, ayağına top geldiğinde taraftarlarca ıslıklandı.

Sarı-kırmızılı ekibin 1-0 öne geçtiği anda yedek kulübesine çağrılan oyuncu, Fatih Terim'le yaptığı konuşmanın ardından tekrar oyuna devam etti. Terim'in oyuncusuna moral vermeye çalıştığı görüldü.



Belhanda ikinci yarıda oyuna girdi

Teknik direktör Fatih Terim'in Kayserispor maçında oynatmadığı, Osmanlıspor maçına ise yedekler arasında başlattığı Younes Belhanda, müsabakanın ikinci yarısı başlarken oyuna dahil oldu.

Sarı-kırmızılı teknik adam, ikinci yarının başlangıcında Selçuk İnan'ı saha kenarına alırken, Belhanda'ya görev verdi.

Belhanda, oyuna girerken ismi anons edildiğinde tribünlerden alkış aldı.

Öte yandan, müsabakayı 36 bin 750 biletli taraftarın izlediği duyuruldu.

