Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 10. haftasında sahasında Fransız ekibi Bourges Basket'e 79-61 yenildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 5. dakikasını Galatasaray, 11-8 üstün geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Petronyte ve Ouigley'in etkili oyunuyla ilk çeyreği 18-16 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe etkili başlayan konuk ekip, boyalı alandan bulduğu sayılarla 16. dakikada öne geçti: 28-29. Kobryn'in pota altından Quigley'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla Galatasaray, soyunma odasına 36-35 üstün gitti



İkinci yarıda Johennes ile üst üste sayılar bulan konuk ekip, 25. dakikada üstünlük kurdu: 45-47. Ayayi, Plouffe ve Godin'in sayılarıyla farkı açan Bourges Basket, final periyoduna 54-47 önde girdi.



Son çeyreğe hızlı başlayan konuk ekip, Ayayi ve Plouffe'nin kaydettiği sayılarla 34. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 54-64. Kalan bölümde farkı açan Bourges Basket, Galatasaray'ı 79-61 mağlup etti.





Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Luka Kardum (Hırvatistan), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Ilias Kounelles (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)

Galatasaray: Epoupa 8, Işıl Alben 5, Ouigley 10, Dubljevic 12, Petronyte 11, Özge Kavurmacıoğlu 3, Meltem Yıldızhan 3, Merve Uygül, Kobryn 9

Bourges Basket: Johannes 22, Sharp 2, Plouffe 17, Ayayi 22, Godin 4, Chartereau 2, Monpierre 2, Tchatchouang 8

1. Periyot: 18-16

Devre: 36-35

3. Periyot: 47-54



