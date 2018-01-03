banner962
Başbakan Yıldırım'ın acı günü
Başbakan Yıldırım'ın acı günü
Spotify hakkında flaş karar
Spotify hakkında flaş karar
Vida'nın 'Come to Beşiktaş' dediği yıldız oyuncu
Vida'nın 'Come to Beşiktaş' dediği yıldız oyuncu
FLAŞ: Görevden alındı! Yarine gelen isim...
FLAŞ: Görevden alındı! Yarine gelen isim...

Galatasaray: 61 - Bourges Basket: 79

Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 10. haftasında sahasında Fransız ekibi Bourges Basket'e 79-61 yenildi.

Galatasaray: 61 - Bourges Basket: 79

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 5. dakikasını Galatasaray, 11-8 üstün geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Petronyte ve Ouigley'in etkili oyunuyla ilk çeyreği 18-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan konuk ekip, boyalı alandan bulduğu sayılarla 16. dakikada öne geçti: 28-29. Kobryn'in pota altından Quigley'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla Galatasaray, soyunma odasına 36-35 üstün gitti

İkinci yarıda Johennes ile üst üste sayılar bulan konuk ekip, 25. dakikada üstünlük kurdu: 45-47. Ayayi, Plouffe ve Godin'in sayılarıyla farkı açan Bourges Basket, final periyoduna 54-47 önde girdi.

Son çeyreğe hızlı başlayan konuk ekip, Ayayi ve Plouffe'nin kaydettiği sayılarla 34. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 54-64. Kalan bölümde farkı açan Bourges Basket, Galatasaray'ı 79-61 mağlup etti.


Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Luka Kardum (Hırvatistan), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Ilias Kounelles (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)
Galatasaray: Epoupa 8, Işıl Alben 5, Ouigley 10, Dubljevic 12, Petronyte 11, Özge Kavurmacıoğlu 3, Meltem Yıldızhan 3, Merve Uygül, Kobryn 9
Bourges Basket: Johannes 22, Sharp 2, Plouffe 17, Ayayi 22, Godin 4, Chartereau 2, Monpierre 2, Tchatchouang 8
1. Periyot: 18-16
Devre: 36-35
3. Periyot: 47-54

 


Kaynak: AA
Etiketler; #basketbol #Bourges Basket #FIBA Avrupa Kupası #Galatasaray
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kardemir Karabükspor'un Antalya kampı
Sonraki Haber
HIV virüsü taşıyan kadının ameliyatı ile ilgili savcılık soruşturma başlattı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.