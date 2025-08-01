Galatasaray 75 milyon euro’luk transferle rekor kırdı! İşte Süper Lig’in en fazla bonservis ödenen 10 futbolcusu

Napoli’den Galatasaray’a 75 milyon euro bonservisle transfer olan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Türk futbol tarihinin en pahalı ismi oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Galatasaray 75 milyon euro’luk transferle rekor kırdı! İşte Süper Lig’in en fazla bonservis ödenen 10 futbolcusu - Resim: 1

Galatasaray, Nijeryalı forvet Victor Osimhen’i 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Bu transferle sarı-kırmızılı kulüp, Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncu transferine imza attı.

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Galatasaray 75 milyon euro’luk transferle rekor kırdı! İşte Süper Lig’in en fazla bonservis ödenen 10 futbolcusu - Resim: 2

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Osimhen, gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.

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Galatasaray 75 milyon euro’luk transferle rekor kırdı! İşte Süper Lig’in en fazla bonservis ödenen 10 futbolcusu - Resim: 3

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesinde 75 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunan yıldız futbolcu için Napoli ile uzun süren pazarlıkların ardından anlaşmaya vardı.

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Galatasaray 75 milyon euro’luk transferle rekor kırdı! İşte Süper Lig’in en fazla bonservis ödenen 10 futbolcusu - Resim: 4

Önceki rekor, 19,5 milyon euro ile Fenerbahçe’nin Sevilla’dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri’e aitti.

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Galatasaray 75 milyon euro’luk transferle rekor kırdı! İşte Süper Lig’in en fazla bonservis ödenen 10 futbolcusu - Resim: 5

AVRUPA’DA 5 BÜYÜK LİG DIŞINDA TARİHİ RAKAM

 Victor Osimhen transferi, Avrupa’nın İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya dışındaki ülkelerinde yapılan en yüksek bonservis bedelli transfer olarak kayıtlara geçti. Galatasaray, bu hamlesiyle 5 büyük lig dışında en yüksek bonservis ödeyen kulüp unvanını aldı.

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Galatasaray 75 milyon euro’luk transferle rekor kırdı! İşte Süper Lig’in en fazla bonservis ödenen 10 futbolcusu - Resim: 6

Dünya genelinde ise bu transfer, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal’in Neymar için ödediği 90 milyon euro ve Al-Nassr’ın John Duran için ödediği 77 milyon eurodan sonra üçüncü sıraya yerleşti.

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Galatasaray 75 milyon euro’luk transferle rekor kırdı! İşte Süper Lig’in en fazla bonservis ödenen 10 futbolcusu - Resim: 7

ORKUN KÖKÇÜ DE LİSTEYE GİRMEK ÜZERE

Beşiktaş’ın Benfica’dan bedelsiz olarak kiraladığı Orkun Kökçü, sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunun devreye girmesi halinde listede ikinci sıraya yerleşecek. Siyah-beyazlı kulüp, bu opsiyonu kullanırsa 25 milyon euro ödeyecek.

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Galatasaray 75 milyon euro’luk transferle rekor kırdı! İşte Süper Lig’in en fazla bonservis ödenen 10 futbolcusu - Resim: 8

Bu durumda Orkun Kökçü, Victor Osimhen’in ardından Türk futbolunda bir kulüp tarafından en fazla bonservis ödenen ikinci futbolcu olacak.

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Galatasaray 75 milyon euro’luk transferle rekor kırdı! İşte Süper Lig’in en fazla bonservis ödenen 10 futbolcusu - Resim: 9

İşte Türk futbol tarihindeki en pahalı 10 transfer:

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Galatasaray 75 milyon euro’luk transferle rekor kırdı! İşte Süper Lig’in en fazla bonservis ödenen 10 futbolcusu - Resim: 10

1. Victor Osimhen – Napoli → Galatasaray – 75 milyon euro

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Galatasaray 75 milyon euro’luk transferle rekor kırdı! İşte Süper Lig’in en fazla bonservis ödenen 10 futbolcusu - Resim: 11

2. Youssef En-Nesyri – Sevilla → Fenerbahçe – 19,5 milyon euro

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Galatasaray 75 milyon euro’luk transferle rekor kırdı! İşte Süper Lig’in en fazla bonservis ödenen 10 futbolcusu - Resim: 12

3. Gabriel Sara – Norwich City → Galatasaray – 18 milyon euro

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Galatasaray 75 milyon euro’luk transferle rekor kırdı! İşte Süper Lig’in en fazla bonservis ödenen 10 futbolcusu - Resim: 13

4. Mario Jardel – Porto → Galatasaray – 17,05 milyon euro

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Galatasaray 75 milyon euro’luk transferle rekor kırdı! İşte Süper Lig’in en fazla bonservis ödenen 10 futbolcusu - Resim: 14

5. Cengiz Ünder – Olimpik Marsilya → Fenerbahçe – 15 milyon euro

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Galatasaray 75 milyon euro’luk transferle rekor kırdı! İşte Süper Lig’in en fazla bonservis ödenen 10 futbolcusu - Resim: 15

6. Nicolo Zaniolo – Roma → Galatasaray – 15 milyon euro

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Galatasaray 75 milyon euro’luk transferle rekor kırdı! İşte Süper Lig’in en fazla bonservis ödenen 10 futbolcusu - Resim: 16

7. Daniel Guiza – Mallorca → Fenerbahçe – 14 milyon euro

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Galatasaray 75 milyon euro’luk transferle rekor kırdı! İşte Süper Lig’in en fazla bonservis ödenen 10 futbolcusu - Resim: 17

8. Mbaye Diagne – Kasımpaşa → Galatasaray – 13 milyon euro

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Galatasaray 75 milyon euro’luk transferle rekor kırdı! İşte Süper Lig’in en fazla bonservis ödenen 10 futbolcusu - Resim: 18

9. Emmanuel Emenike – Spartak Moskova → Fenerbahçe – 13 milyon euro

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Galatasaray 75 milyon euro’luk transferle rekor kırdı! İşte Süper Lig’in en fazla bonservis ödenen 10 futbolcusu - Resim: 19

10. Bruma – Sporting → Galatasaray – 13 milyon euro

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