Galatasaray 75 milyon euro’luk transferle rekor kırdı! İşte Süper Lig’in en fazla bonservis ödenen 10 futbolcusu
Napoli’den Galatasaray’a 75 milyon euro bonservisle transfer olan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Türk futbol tarihinin en pahalı ismi oldu.
Galatasaray, Nijeryalı forvet Victor Osimhen’i 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Bu transferle sarı-kırmızılı kulüp, Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncu transferine imza attı.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Osimhen, gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.
Sarı-kırmızılılar, sözleşmesinde 75 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunan yıldız futbolcu için Napoli ile uzun süren pazarlıkların ardından anlaşmaya vardı.
Önceki rekor, 19,5 milyon euro ile Fenerbahçe’nin Sevilla’dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri’e aitti.
AVRUPA’DA 5 BÜYÜK LİG DIŞINDA TARİHİ RAKAM
Victor Osimhen transferi, Avrupa’nın İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya dışındaki ülkelerinde yapılan en yüksek bonservis bedelli transfer olarak kayıtlara geçti. Galatasaray, bu hamlesiyle 5 büyük lig dışında en yüksek bonservis ödeyen kulüp unvanını aldı.
Dünya genelinde ise bu transfer, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal’in Neymar için ödediği 90 milyon euro ve Al-Nassr’ın John Duran için ödediği 77 milyon eurodan sonra üçüncü sıraya yerleşti.
ORKUN KÖKÇÜ DE LİSTEYE GİRMEK ÜZERE
Beşiktaş’ın Benfica’dan bedelsiz olarak kiraladığı Orkun Kökçü, sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunun devreye girmesi halinde listede ikinci sıraya yerleşecek. Siyah-beyazlı kulüp, bu opsiyonu kullanırsa 25 milyon euro ödeyecek.
Bu durumda Orkun Kökçü, Victor Osimhen’in ardından Türk futbolunda bir kulüp tarafından en fazla bonservis ödenen ikinci futbolcu olacak.
İşte Türk futbol tarihindeki en pahalı 10 transfer:
1. Victor Osimhen – Napoli → Galatasaray – 75 milyon euro
2. Youssef En-Nesyri – Sevilla → Fenerbahçe – 19,5 milyon euro
3. Gabriel Sara – Norwich City → Galatasaray – 18 milyon euro
4. Mario Jardel – Porto → Galatasaray – 17,05 milyon euro
5. Cengiz Ünder – Olimpik Marsilya → Fenerbahçe – 15 milyon euro
6. Nicolo Zaniolo – Roma → Galatasaray – 15 milyon euro
7. Daniel Guiza – Mallorca → Fenerbahçe – 14 milyon euro
8. Mbaye Diagne – Kasımpaşa → Galatasaray – 13 milyon euro
9. Emmanuel Emenike – Spartak Moskova → Fenerbahçe – 13 milyon euro
10. Bruma – Sporting → Galatasaray – 13 milyon euro