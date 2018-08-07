Sezon başında başantrenör Oktay Mahmuti ile yollarını ayırarak Ertuğrul Erdoğan ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılı ekip, transferde gaza bastı. Daha önce Erol Can Çinko, Can Korkmaz, Emir Gökalp ve Ayberk Olmaz ile sözleşme imzalayan Galatasaray, bugün ise ilk yabancı transferlerini gerçekleştirdi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu Tai Jack Webster, forvet oyuncusu Jaka Klobucar ve pivot oyuncusu Zach Auguste ile birer yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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