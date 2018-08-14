Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a 70 bin lira para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa maçında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), sarı-kırmızılı kulübe 70 bin lira para cezası vermeyi kararlaştırdığı bildirildi.



PFDK NEDİR?

5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca ilk derece yargı kurulu olan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF Başkanı’nın teklifi, TFF Yönetim Kurulu’nun onayı ile atanacak bir başkan ve altı asıl üyeden oluşur. Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna aynı usulle asıl üye sayısı kadar yedek üye atanır.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF Başkanı’nın görevde kaldığı süre ile sınırlı olarak görev yaparlar.

Atanacak asıl ve yedek üyelerin fakülte veya yüksek okul mezunu olmaları gerekir. Ancak başkan, başkan vekili ve raportör olarak görev yapacak olanların hukuk fakültesi mezunu olmaları zorunludur. Diğer üyelerin faal olmayan antrenör, hakem ve futbolcular arasından atanmasına özen gösterilir.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, profesyonel futbol faaliyetlerinde bulunan kulüp, futbolcu, teknik direktör, antrenör, yönetici, müsabaka görevlileri ve profesyonel futbolda görevli diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlallerini karara bağlar.