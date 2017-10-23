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Galatasaray'a kötü haber! Türk Telekom Stadı kapanabilir...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan tribün olayları sebebiyle Türk Telekom Stadı'na en az 1 maç kapatma cezası gelebilir.

Galatasaray'a kötü haber! Türk Telekom Stadı kapanabilir...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın 59. dakikasında yardımcı hakem Tarık Ongun'un yüzüne ve sırtına isabet eden yabancı maddeler  sarı-kırmızılı ekibe ağır fatura getirecek.

Cüneyt Çakır'ın oyunu durdurması ve yardımcı hakemi yaralamanın yanı sıra su kabı, çakmak, bozuk para ve benzeri yabancı maddelerin yağması yüzünden Galatasaray'ın bir maç seyircisiz oynama cezası alacağı bildirildi. Ayrıca kötü tezahüratın yoğunluğu ile katlamalı olarak 250 ile 300 bin TL arası para cezasının da uygulanacağı ifade edildi.

KAYIP EN AZ 1 MİLYON EURO



Evinde oynadığı maçlarda bu sezon 42 bin ortalama yakalayan ve her maç 1 milyon Euro gişe hasılatı elde eden Galatasaray sahası kapandığı takdirde bu gelirden de olacak. Buna göre hafta sonu Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray, 3 Kasım'da sahasındaki Gençlerbirliği maçını seyircisiz oynayacak.



MAÇ TATİL OLABİLİRDİ

Bu arada ekonomist olan ve çalıştığı şirkette önemli bir görevi olan Tarık Ongun'un iyi niyeti sayesinde maçın direkten döndüğü de bildirildi.

Cüneyt Çakır'ın "İyi misin?" sorusuna "İyiyim" diyen Ongun; yerden kalkmasaydı ve maçı yönetemeyeceğini bildirseydi, Çakır'ın maç iptali kararı verebileceği ve Galatasaray'ın 3-0 hükmen yenilgiye kadar gidebileceği de hatırlatıldı./Fanatik

Etiketler; #Galatasaray #fenerbahçe #derbi #türk telekom stadı
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