Galatasaray-Ajax maçı hakeminin karnesi şoke etti: Türk takımları bu hakemle gol atamıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'ın 5 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Bu kritik mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien düdük çalacak.

Ancak Bastien, Türk takımları için pek de uğurlu bir hakem değil. Bu karşılaşma, 42 yaşındaki hakemin kariyerinde bir Türk takımının Avrupa kupalarındaki 10. maçı olacak.

Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları, bugüne kadar Benoit Bastien yönetiminde çıktıkları 9 karşılaşmada sahadan yalnızca 2 kez galibiyetle ayrılabildi. Temsilcilerimiz bu maçlarda 2 beraberlik alırken, 5 kez de mağlup oldu.

GALATASARAY İLE 2 MAÇTA DA GOL OLMADI

Benoit Bastien, daha önce Galatasaray'ın 2 Avrupa kupası maçında görev yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu iki maçta da rakipleriyle berabere kaldı. Galatasaray, Bastien'in yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nin 2018-2019 sezonunda Schalke ile ve Avrupa Ligi'nin 2021-2022 sezonunda Barcelona ile oynadığı karşılaşmalardan golsüz eşitlikle sahadan ayrılmıştı.

Fransız hakemin yönettiği 9 maçta Türk takımlarının aldığı 2 galibiyet de Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertliler, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Bastien'in düdük çaldığı Union SG mücadelesini 2-1 kazandı. Fenerbahçe ayrıca, 2021-2022 UEFA Avrupa Ligi elemelerinde HJK Helsinki'ye karşı oynadığı müsabakadan da 1-0 galip ayrılmıştı.

Benoit Bastien, 4 maçla kariyerinde en çok Fenerbahçe'nin maçlarını yönetti.

5 MAÇTA AĞIR YENİLGİLER

Bastien'in yönettiği diğer 5 maçta ise Türk takımları sahadan yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2015-2016 sezonunda Molde'ye 3-1 ve 2016-2017 sezonunda da Manchester United'a 4-1 mağlup oldu.

Diğer yenilgiler ise; Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nin 2021-2022 sezonunda Ajax'a 2-0, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nin 2019-2020 sezonunda Krasnodar'a 3-1 ve Başakşehir'in de UEFA Konferans Ligi'nin 2022-2023 sezonunda Gent'e 4-1 mağlup olduğu karşılaşmalar oldu.

Galatasaray ile Ajax arasında Johan Cruijff Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Thomas Leonard görev alacak.