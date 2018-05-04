Galatasaray, 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarsporile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların daha sonra pas çalışması yaptığı bildirildi.



Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildiği aktarıldı.



Sakatlıkları bulunan Ryan Donk'un antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı, Mariano Filho'nun ise tedavisinin ardından koşulara başladığı belirtildi.



Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve karşılaşma için Manisa'ya hareket edecek.