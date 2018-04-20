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Galatasaray, Alanya deplasmanında

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Galatasaray, Alanya deplasmanında

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Süper Lig'de 30. haftaya Galatasaray 60 puanla lider, Aytemiz Alanyaspor ise 32 puanla 14. sırada girdi.
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Maicon Roque ile sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, karşılaşmada forma giyemeyecek.

3 oyuncu ceza sınırında
Sarı-kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş yarın kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.

Mağlubiyetler deplasmanda
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, deplasmanda çıktığı 14 karşılaşmada 25 puan kaybetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #alanya
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