🔴 Galatasaray – Alanyaspor CANLI İZLE! Galatasaray – Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Alanyaspor’u konuk ediyor. Zirve yarışındaki kritik mücadelede ilk 11’ler belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park’ta oynanacak mücadele 28 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde geride kalan 23 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip 55 puanla lider durumda bulunuyor. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 2 puan önünde girdi.

İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Sane, Lang, Osimhen.

Alanyaspor: Victor, Hadergonaj, Aliti, Ümit, Lima, Ruan, Makouta, Elia, Janvier, Hwang, Mounie.

REKABETTE 20. RANDEVU

İki takım Süper Lig’de 20. kez karşı karşıya geliyor. 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette Galatasaray 13, Alanyaspor 3 galibiyet aldı. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Geride kalan 19 maçta sarı-kırmızılı ekip 43 gol atarken, Alanyaspor 18 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyeti sonrası zirve yarışında yara alırken, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u eleyerek moral buldu. Galatasaray, taraftarı önünde iki maçlık yenilgi serisini sonlandırmayı hedefliyor.

