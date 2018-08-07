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Galatasaray, Ankaragücü hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu birinci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Ankaragücü hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu birinci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Akhisarspor maçında tam süre forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmasıyla antrenmanı erken tamamladı. Diğer oyuncular ise sınırlı alanda ve oyunsal formda dayanıklılık çalışması yaparak antrenmanı, yenilenme koşusu ardından da soğuma hareketleriyle tamamladı.

Öte yandan Akhisarspor maçı sonrası yapılan tetkiklerinde sağ üst ön adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilen Yuto Nagatomo günü fizyoterapistler eşliğinde tedaviyle geçirdi.

Sarı kırmızılı ekip, Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #Ankaragücü
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