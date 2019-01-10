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Galatasaray Antalya kampını tamamladı

Galatasaray, Antalya kampındaki son çalışmasını gerçekleştirdi.

Galatasaray Antalya kampını tamamladı

Galatasaray'ın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Emre Taşdemir de katıldı. 

Basına kapalı gerçekletirilen sabah antrenmanında koşu çalışması yaptığı belirtilen Emre, akşam antrenmanında da takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü. Dün Antalya kampına katılan Emre, bugün sağlık kontrolünden de geçmişti.

Soğuk bir havada, yağış altında gerçekleştirilen antrenman koşu çalışması ile başladı. Isınma hareketleri ve pas çalışması ile süren idman, açma-germe ile sona erdi.

Antalya'daki hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray takımı, yarın sabah saat 11.00'de Almanya'ya gidecek. Sarı-kırmızılı ekip, 12 Ocak Cumartesi günü TSİ 17.00'de Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden RB Leipzig ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Antalya kampındaki tek hazırlık maçında Eskişehirspor ile 3-3 berabere kalmıştı.

Diğer yandan, idman sonunda teknik ekip ile basın mensupları maç yaptı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #antalya
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