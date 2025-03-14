Galatasaray-Antalyaspor maçı hangi kanalda? Galatasaray-Antalyaspor maçı canlı izle
Trendyol Süper Lig’in 28. haftası, Galatasaray ile Onvo Antalyaspor arasındaki mücadeleyle başlıyor.
Şampiyonluk yarışında büyük avantaj sağlayan Galatasaray, bir maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 7 puan önünde namağlup liderliğini sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip, bu kritik mücadelede Antalyaspor ile ligde 58. kez karşı karşıya gelecek.
Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde iki teknik direktörün sahaya süreceği 11’leri merak ediyor. Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, maçın tüm detayları…
Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
RAMS Park’ta oynanacak dev mücadele, 14 Mart 2025 Cuma akşamı saat 20.30’da başlayacak.
Maçta düdük çalacak hakem Ozan Ergün olacak. Yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal üstlenirken, mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.
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Galatasaray - Antalyaspor maçı hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’in 28. hafta açılış maçı olan Galatasaray - Antalyaspor karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Antalyaspor’da kritik eksikler! 4 futbolcu yok
Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, Galatasaray karşısına 4 önemli futbolcusundan yoksun çıkacak.
Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun, Bahadır Öztürk ve Güray Vural sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Teknik direktör Emre Belözoğlu, bu eksiklere rağmen güçlü bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor.
Galatasaray’da 3 eksik! O isimler sahada olamayacak
Galatasaray’da ise 3 önemli futbolcu, bu mücadelede forma giyemeyecek.
Sakatlığı devam eden Ismail Jakobs, kadroda yer almayacak.
Sarı kart cezalısı Ahmed Kutucu, takımını yalnız bırakacak.
Kırmızı kart cezalısı Günay Güvenç, Antalyaspor karşısında görev yapamayacak.
Teknik direktör Okan Buruk, eksiklere rağmen galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Galatasaray - Antalyaspor maçı muhtemel 11’ler
Galatasaray (Muhtemel 11)
📌 Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Morata, Barış Alper, Osimhen
Antalyaspor (Muhtemel 11)
📌 K. Piric, T. Kelven, B. Balcı, A. Dursun, V. Sarı, E. Rakip, R. Safuri, J. Kaluzinski, S. Streek, S. Larsson, B. Samudio