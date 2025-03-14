Galatasaray-Antalyaspor maçı hangi kanalda? Galatasaray-Antalyaspor maçı canlı izle

Galatasaray - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 28. hafta açılış maçı olan Galatasaray - Antalyaspor karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Antalyaspor’da kritik eksikler! 4 futbolcu yok

Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, Galatasaray karşısına 4 önemli futbolcusundan yoksun çıkacak.

Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun, Bahadır Öztürk ve Güray Vural sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, bu eksiklere rağmen güçlü bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor.



Galatasaray’da 3 eksik! O isimler sahada olamayacak

Galatasaray’da ise 3 önemli futbolcu, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Sakatlığı devam eden Ismail Jakobs, kadroda yer almayacak.

Sarı kart cezalısı Ahmed Kutucu, takımını yalnız bırakacak.

Kırmızı kart cezalısı Günay Güvenç, Antalyaspor karşısında görev yapamayacak.

Teknik direktör Okan Buruk, eksiklere rağmen galibiyet serisini sürdürmek istiyor.



Galatasaray - Antalyaspor maçı muhtemel 11’ler

Galatasaray (Muhtemel 11)

📌 Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Morata, Barış Alper, Osimhen

Antalyaspor (Muhtemel 11)

📌 K. Piric, T. Kelven, B. Balcı, A. Dursun, V. Sarı, E. Rakip, R. Safuri, J. Kaluzinski, S. Streek, S. Larsson, B. Samudio