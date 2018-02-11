Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında yapacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında yapacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, koordinasyonlu ısınmayla başladığı bildirildi. Daha sonra sürat çalışması yapılan idmanın devam eden bölümünde 5'e 2 dar alan oyunu oynandığı kaydedildi.

Ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği aktarıldı. İdmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı belirtildi.



Galatasaray, antrenmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.



Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek.