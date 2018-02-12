Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, kadroda 3 değişiklik yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosunda 3 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor'a karşı yapılan çeyrek final rövanş müsabakasının ilk 11'inde 3 değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü.

Sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi Cedric Carrasso'ya emanet eden Terim, Hakan Balta'nın yerine Maicon Roque'ye, Sinan Gümüş'ün yerine de Garry Rodrigues'e şans verdi.

Galatasaray'da tedavileri süren Jason Denayer ve Fernando Reges, kadroda yer almadı.



Carrasso ikinci kez şans buldu

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Fransız file bekçisi Cedric Carrasso, ikinci kez görev yaptı.

Daha önce Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Sivas Belediyespor'a karşı sahaya çıkan Carrasso, Muslera'nın sarı kart cezalısı olması nedeniyle Süper Lig'deki Antalyaspor karşılaşmasında kaleyi korudu.

Süper Lig'de ilk maçına çıkan tecrübeli kaleci, tribünlerden de alkış aldı.



Mariano yine yedek

Galatasaray'da Martin Linnes'in performansı, Mariano Filho'nun üst üste ikinci resmi maçta da yedek soyunmasına neden oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Atiker Konyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Martin Linnes'in başarılı performansı sonrası teknik direktör Fatih Terim, bu oyuncuyu Antalyaspor önünde de başlangıç kadrosunda tuttu ve Mariano bir kez daha yedek soyundu.



Saygı duruşunda bulunuldu

Karşılaşma öncesi, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen güvenlik güçleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Maç öncesi seremonide saygı duruşu gerçekleştirilirken, tribünlerden de "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." tezahüratları yapıldı.