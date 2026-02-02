Galatasaray aradığı orta sahayı Almanya'da buldu! Svanberg ile prensipte anlaşıldı

Sarı-kırmızılı yönetim, transfer döneminin son virajında orta saha rotasyonunu güçlendirmek için harekete geçti. Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg ile prensipte el sıkışıldı.

Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala orta saha takviyesi için çalışmalarına hız verdi.

Eksik bölgeleri tamamlamak isteyen yönetim, rotasını Almanya'ya çevirdi ve Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg için resmi girişimlere başladı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

HT Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Mattias Svanberg transferi için Wolfsburg'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.

Yapılan görüşmeler neticesinde oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldı.

Ancak kulüpler düzeyinde henüz tam bir mutabakat sağlanmadığı ve pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

MASADA ÜÇ İSİM DAHA VAR

Transferi riske atmak istemeyen Galatasaray yönetimi, alternatifli bir çalışma yürütüyor. Sarı-kırmızılıların, Svanberg görüşmeleri devam ederken eş zamanlı olarak üç farklı orta saha oyuncusuyla daha görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Wolfsburg formasıyla bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen Svanberg, sahada kaldığı süre boyunca skora katkısıyla dikkat çekti. Oyuncu, bu sezon çıktığı 18 maçta 4 gol atıp 2 asist yaparak takımının ofansif gücüne destek verdi.

