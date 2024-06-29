Galatasaray aradığı sağ beki buldu! Yeni Sacha Boey olacak! Transferin bitmesi an meselesi

Geçtiğimiz sezonu topladığı 102 rekor puanla zirvede kapatarak Okan Buruk yönetiminde üst üste 2. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'da yeni sezondaki hedef 25. şampiyonluğu ilan etmek ve 5. yıldızı takmak...

Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, 3 Temmuz’da sezonu açacak. Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayacak olan Cimbom, daha sonra yurt dışı kampı için Avusturya’nın Geinberg bölgesine gidecek. 9-18 Temmuz tarihleri arasında burada kamp yapacak olan Galatasaray, ikinci etap kamp çalışmalarını ise 22-27 Temmuz tarihleri arasında yine Avusturya'nın Irdning bölgesinde gerçekleştirecek.

Galatasaray, kampın ilk etabında 3 hazırlık maçı yapacak. Cimbom, kampın ikinci etabında ise 2 hazırlık karşılaşması oynayacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını da sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak ve yeni transfer edilecek oyuncular yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Galatasaray, yeni sezonda kadrosuna sağ bek, orta saha, 10 numara ve forvet transferleri yapmayı planlamıştı. Bu doğrultuda görüşmeleri sürdüren Galatasaray, ilk iş olarak forvet bölgesi için Fenerbahçe’den Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Mich Batshuayi transferinin önümüzdeki hafta içi resmi olarak açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY ARADIĞI SAĞ BEKİ BULDU

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olmasının ardından sağ bek arayışlarına başlayan Galatasray, ligin ikinci yarısında o bölgede Kaan Ayhan'dan faydalanmıştı. Cimbom, devre arasında transfer ettiği Serge Aurier'den ise istediği verimi alamamıştı.

Galatasaray, uzun süredir aradığı yeni sağ beki buldu! Cimbom, Fansız ekibi Rennes’te forma giyen Guela Doue'yi transfer etmek istiyor. Gazeteci Süleyman Rodop'un aktardığı habere göre, Galatasaray yönetimi bu transfer için gerekli adımları attı.

Galatasara'ın bu transfer için oyuncunun temsilcileriyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Transferde mutlu sona yakın olan Cimbom, Guela Doue transferini kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor. Doue'nin de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ve kariyerinde önemli bir adım atmak istediği belirtildi.

Transfermarkt'a göre Guela Doue'nin piyasa değeri 7 milyon euro. 21 yaşındaki futbolcunun, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'e benzer özellikler taşıması ise dikkati çekiyor.

Hızı ve savunma becerileriyle ön plana çıkan Fildişi Sahilli futbolcunun sarı-kırmızılılarda Sacha Boey etkisi yapacağı düşünülüyor.

Geçtiğimiz sezon Rennes'te toplam 33 maça çıkan Doue, 2 asist yapmayı başardı. Doue'nin kulübüyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.