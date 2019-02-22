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Galatasaray Avrupa kupalarına veda etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 2-1 yenildiği Benfica ile deplasmanda golsüz berabere kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti.

Galatasaray Avrupa kupalarına veda etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda golsüz berabere kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti.

62. dakikada Benfica'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Felix, kötü vurarak topu auta gönderdi. 

63. dakikada Benfica defansının hatasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda top ağlara gitti. Ancak ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

85. dakikada Galatasaray'ın atağında ceza sahasına yapılan ortada Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Vlachodimos'dan dönen topu Emre Akbaba ağlara gönderdi. Maçın hakemi pozisyonun ofsayt olduğuna hükmetti. 

Karşılaşma 0-0 sona erdi.


Stat: Luz
Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Şovre, Sebastian Georghe (Romanya)
Benfica: Vlachodimos, Almeida, Dias, Ferreira, Grimaldo, Pizzi (Dk. 83 Gabriel), Fernandes, Florentino, Cervi (Dk. 59 Rafa Silva), Felix (Dk. 76 Jonas), Seferovic
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (Dk. 78 Sinan Gümüş), Ndiaye, Feghouli (Dk. 83 Emre Akbaba), Belhanda, Onyekuru (Dk. 83 Yunus Akgün), Diagne

Sarı kartlar: Dk. 4 Marcao, Dk. 90+3 Ndiaye (Galatasaray), Dk. 90+3 Jonas (Benfica)


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray
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