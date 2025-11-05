Galatasaray Avrupa sahnesinde! Ajax – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Ajax, evinde Galatasaray’ı ağırlıyor.

Zorlu karşılaşma bugün saat 23.00’te oynanacak.

Maç, TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELÇİKALI

Mücadeleyi Belçika Futbol Federasyonu’ndan Benoît Bastien yönetecek. Bastien’in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Alexandre Berthomieu yapacak. VAR’da Willy Delajod, AVAR’da ise Bram Van Driessche görev alacak.

GALATASARAY GALİBİYETLE TUR KAPISINI ARALAMAK İSTİYOR

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Avrupa’da yükselişini sürdürmek istiyor.

Sarı-kırmızılı ekip grupta 6 puanla 16. sırada yer alıyor.

Son beş maçta yenilgi yüzü görmeyen Aslan, Trabzonspor karşısında golsüz berabere kalmış,

öncesinde Göztepe ve Bodo/Glimt maçlarını 3-1 kazanmıştı. Galatasaray, Başakşehir deplasmanında da 2-1 galip gelerek çıkışını sürdürmüştü.

AJAX’TA KRİZ DERİNLEŞİYOR

Hollanda devi Ajax ise tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 3 maçta puan alamayan ekip, son sırada bulunuyor. Son 5 maçta sadece bir kez kazanan Ajax, ligde istikrarsız bir performans sergiliyor.

Heerenveen ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Twente karşısında 3-2 kazanarak moral bulsa da Chelsea ve AZ Alkmaar mağlubiyetleriyle sarsıldı.

İLK 11’LER

Ajax (4-3-3): Pasveer – Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal – Klaassen, Regeer, Mokio – Gloukh, Weghorst, Godts

Galatasaray (4-2-3-1): Uğurcan – Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs – Lemina, Torreira – Sane, G. Sara, Sallai – Osimhen