Galatasaray Avusturya kamp kadrosunu duyurdu: İşte listede yer alan isimler

Galatasaray, 2025-2026 sezonu öncesi Avusturya’da gerçekleştireceği kamp için kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, 23 Temmuz’a kadar çalışmalarını sürdürecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Galatasaray Avusturya kamp kadrosunu duyurdu: İşte listede yer alan isimler
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürmek üzere Avusturya’nın Wisdischgarsten bölgesine gitti. İstanbul Havalimanı’ndan hareket eden sarı-kırmızılı ekip, kamp süresince özel maçlar da oynayacak.

Kamp çalışmaları 23 Temmuz’a kadar devam edecek. Galatasaray Kulübü, bu süreçte yer alacak oyuncuların listesini de kamuoyuyla paylaştı.

Galatasaray’ın Avusturya kampı kadrosu şöyle:

Galatasaray Avusturya kamp kadrosunu duyurdu: İşte listede yer alan isimler - Resim : 1

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