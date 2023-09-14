Galatasaray ayrılığı açıkladı!

Yaz transfer sezonunun kapanmasına birkaç gün kala transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda bir ayrılık yaşandı. Galatasaray yaptığı açıklamada Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray ayrılığı açıkladı!
Galatasaray ayrılığı açıkladı!
Editör: Nihat Çarboğa
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Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz!" denildi.

GAZİENTEP İLE ANLAŞTI!

Oğulcan, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile anlaşma sağladı. Hürriyet'e konuşan Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Güney Dağdeviren, "Oğulcan Çağlayan ile anlaştık, bugün (çarşamba) öğleden sonra Gaziantep'e gelecek" dedi.

Galatasaray ayrılığı açıkladı! - Resim : 1

Oğulcan Çağlayan, Gaziantep FK ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra Eyüpspor, Giresunspor ve Pendikspor'a kiralık olarak giden Oğulcan Çağlayan Galatasaray kariyerinde 29 maça çıkarken 4 gol - 1 asist üretti.

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# Galatasaray # Oğulcan Çağlayan
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