Galatasaray, AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı

İLK YARIDA ERKEN GOL VE BERABERLİK



Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi AZ Alkmaar, maçın 2. dakikasında öne geçti. Maikuma’nın sağ çaprazdan çektiği şut, Galatasaray kalecisi Fernando Muslera’dan döndü. Dönen topu iyi takip eden Mijnans, boş kaleye topu göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

9. dakikada, Ruben van Bommel’in savunma arkasına sarkarak sol çaprazdan çektiği şutta Muslera topu kornere çeldi. Ancak sarı-kırmızılılar bu pozisyonun hemen ardından 13. dakikada etkili bir fırsat yakaladı. Mertens’in sağ kanattan yaptığı ortada Osimhen, topa kafayla vurdu ancak top üstten auta gitti.

Maçın 43. dakikasında Galatasaray, beraberlik golünü buldu. Mertens’in sağ taraftan yaptığı ortada, Osimhen arka direkte iyi yükselerek kafayla topu kaleye yönlendirdi. Koopmeiners’ın müdahalesine rağmen top gol çizgisini geçti. Hakem, VAR incelemesinin ardından golü geçerli saydı ve maçta skor 1-1’e geldi.