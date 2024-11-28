Galatasaray, AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, sahadan 1 puanla ayrıldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynadığı maç sonucunda 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna namağlup devam ederken puanını 11’e yükselterek 6. sırada yerini aldı.
İLK YARIDA ERKEN GOL VE BERABERLİK
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi AZ Alkmaar, maçın 2. dakikasında öne geçti. Maikuma’nın sağ çaprazdan çektiği şut, Galatasaray kalecisi Fernando Muslera’dan döndü. Dönen topu iyi takip eden Mijnans, boş kaleye topu göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
9. dakikada, Ruben van Bommel’in savunma arkasına sarkarak sol çaprazdan çektiği şutta Muslera topu kornere çeldi. Ancak sarı-kırmızılılar bu pozisyonun hemen ardından 13. dakikada etkili bir fırsat yakaladı. Mertens’in sağ kanattan yaptığı ortada Osimhen, topa kafayla vurdu ancak top üstten auta gitti.
Maçın 43. dakikasında Galatasaray, beraberlik golünü buldu. Mertens’in sağ taraftan yaptığı ortada, Osimhen arka direkte iyi yükselerek kafayla topu kaleye yönlendirdi. Koopmeiners’ın müdahalesine rağmen top gol çizgisini geçti. Hakem, VAR incelemesinin ardından golü geçerli saydı ve maçta skor 1-1’e geldi.
GALATASARAY İKİNCİ YARIYA ETKİLİ BAŞLADI
İkinci yarıdaki ilk tehlikeli atak Galatasaray’dan geldi. 47. dakikada Mertens’in ortasında Batshuayi ceza alanında topa kafayla vurdu. Hollanda ekibinin kalecisi Zoet, topu kornere çeldi. 52. dakikada bu kez Galatasaray, sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Abdülkerim Bardakcı’nın topu arka direğe aşırttığı pozisyonda Osimhen’in kafa vuruşu üstten auta gitti.
Sarı-kırmızılılar, rakip kalede baskısını sürdürdü. 69. dakikada Barış Alper Yılmaz, sağ kanattan etkili bir orta yaptı. Osimhen’in kafa vuruşu ise kaleci Zoet tarafından kornere çeldi.
Maçın 75. dakikasında Galatasaray, çok önemli bir fırsat daha yakaladı. Kerem Demirbay’ın hızlı kullandığı serbest vuruş sonrası Sara, topu sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Abdülkerim Bardakcı, topa kafayla vurdu, ancak top direkten döndü.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.