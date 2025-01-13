Galatasaray, Başakşehir deplasmanında kazandı

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Barış Alper Yılmaz'ın attığı gollerle 2-1 kazandı. Ev sahibi RAMS Başakşehir'in golünü ise Krzysztof Piatek kaydetti.

Galatasaray, bu sonuçla namağlup ünvanını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 18. maçında 16. galibiyetini elde etti. 2 de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 50'ye çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı.

RAMS Başakşehir ise 6. yenilgisini yaşadı ve 26 puanda kaldı.

23 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

BU SEZON TÜM DEPLASMAN MAÇLARINI KAZANDI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etti.

Deplasmanda puan kaybı yaşamayan Galatasaray, bu sezonki 2 beraberliğini sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor karşısında yaşadı.

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki kazanma rekorunu da geliştirmeye devam ediyor. Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahadaki 8. maçı galibiyetle tamamlayarak toplamda 17 maçlık seri yakaladı.

Süper Lig tarihinin dış sahada en uzun kazanma serisini elinde bulunduran Okan Buruk'un öğrencileri, RAMS Başakşehir deplasmanından da 3 puanla dönerek kendi rekorunu bir adım ileri taşıdı.

BARIŞ ALPER YILMAZ PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

RAMS Başakşehir maçında Galatasaray'ın gollerini atan Barış Alper Yılmaz, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 11'e çıkardı.

Süper Lig maçlarında 10 gol atan milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi müsabakalarında da bir kez topu ağlarla buluşturdu.

KALESİNİ YİNE GOLE KAPATAMADI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 18 maçın 14'ünde kalesinde gol gördü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen 2 sezona oranla kalesini savunmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekip, RAMS Başakşehir'in de gol atmasına engel olamadı.

Galatasaray, ligde geride kalan bölümde Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor ve Sipay Bodrum FK maçları haricinde kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun geride kalan bölümünde 21 gol yedi.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Sarı-kırmızlı futbolcular, 3 yıl önce trafik kazansında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ı unutmadı.

Barış Alper Yılmaz, 42. dakikada attığı golden sonra Ahmet Çalık'ın formasını açtı.

Ahmet Çalık, 2017-2020 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

OKAN BURUK GALİBİYETİ DEĞERLENDİRDİ

RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Hava şartları nedeniyle zorlu bir maç oynadıklarını belirten Okan Buruk, "Çok fazla uzun topun ve hataların olduğu bölümler gördük. Amacımız kazanmaktı. Kazanacak skor elde ettik. Hücumda kendi kalitemizi ortaya koyabilseydik daha fazla gol atabilirdik. Zor bir deplasmandan kazanarak ayrılmak sevindirici. Yolumuza devam ediyoruz. Avantajımızı devam ettireceğiz. Bu yolda daha iyi oyunlar ortaya çıkarmamız gerekiyor. Son maçlarda kalitemizin zaman zaman altında kaldık. Daha iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kadro ve oyun olarak iyi olduklarının altını çizen Okan Buruk, "Geçen sezon da hedefimiz tüm maçları kazanmaktı. Tüm maçları kazanmak için oynuyoruz. Tek tek gidiyoruz. Bu arada rekorlar da kırıyoruz. Şampiyonluk üzerine çıkılmış bir yol. Bu anlamda sevinçliyiz. Hedefimiz lig bitene kadar tüm maçları kazanabilmek. Bu hedefi koymak ve arkasından gitmek çok önemli." diye görüş belirtti.

Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Fernando Muslera ve Dries Mertens hakkında da görüşlerini paylaşan Okan Buruk, "Muslera ve Mertens, çok önemli ve değerli isimler. Bu performansları olduğu sürece Galatasaray'ın kapısı onlara her zaman açık. Muslera, bizim soyunma odasında elimiz ve ayağımız. Çok önemli bir birey. İsteğimiz, bu oyuncuların aynı performansları verdikleri sürece bizimle devam etmeleri. Geçen sezon sonunda görüşmeleri yapmıştık. Yine aynı şekilde kararımızı alırız. İkisi de bizim için çok önemli ve değerli. Onlar istediği sürece onlarla olmak Galatasaray için büyük mutluluk olur." şeklinde konuştu.

Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'nın sakatlığıyla ilgili de bilgi veren Okan Buruk, "Sara'nın sakatlığını takip edeceğiz. Klinik olarak ağrıları çok şiddetli değil ama MR görüntülerinde zorlanma olduğu açık. En kısa sürede sahaya döndürmek için denemelerimiz olacak. Tarih veremiyoruz ama gidişatı takip edeceğiz. Bu sakatlığın Sara'nın kullanmadığı sağ ayağında olması avantaj ve şans. Oyuncuları gereksiz bir şekilde riske atmak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, fazla forma giyemediği için takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile ilgili bir soruyu, "Victor Nelsson, rotasyonda bizim için önemli. Girdiği maçlarda önemli katkı veriyor. O da oynamak istiyor. Bu oynama isteği başka bir takımda oynayayım diye ortaya çıkıyor. Görüşmelerimiz sürüyor. Bize şampiyonlukta katkısı var. Burada devam ettiği sürece formanın adaylarından biri olacak." şeklinde yanıtladı.

Kemerburgaz'da yapımı devam eden tesislere, tamamlanması halinde, bu sezon geçmek istediklerini belirten Okan Buruk, "Kemerburgaz'daki tesislere oyuncularımız çok fazla geçmek istiyor. Benim görüşüm de o yönde. Her şey dört dörtlük olduğunda geçmek çok iyi olacak. Florya'daki antenman sahaları bizi motive etmiyor. Oradaki antrenman sahaları bizim için iyi bir motivasyon olacak." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Uruguaylı futbolcuları Lucas Torreira için "aktör" ifadesi kullanmasına ilişkin, "Torreira, iyi bir oyuncu. Herkesin gıpta ile baktığı ve değerli bir oyuncu. Ligdeki en iyi orta sahalardan biri. Muslera gerekli cevabı verdi, Kıvanç olarak yeni adını açıkladı. İşini doğru bir şekilde yapıyor. Oyuncuların üzerinde çok fazla konuşulmasının doğru olduğunu düşünmüyorum." açıklamasını yaptı.