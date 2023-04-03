Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta? Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonu heyecanı çeyrek final mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turda dahil olmuştu. Bu turda Kastamonuspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, 7-0'lık galibiyetle adını 4. tura yazdırmayı başardı. 4. turda Ofspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, 5. turda da Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırmaya hak kazandı. Son 16 turunda Alanyaspor ile eşleşen Cimbom, rakibini 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Konuk ekip Başakşehir ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başaran Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırmaya hak kazandı. Bu turda Fatih Karagümrük ile eşleşen Başakşehir, normal süresi 1-1 ve uzatmaları 2-2 eşitlikle sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibini 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Galatasaray - Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba günü oynanacak.