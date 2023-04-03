Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Başakşehir ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başaran Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırmaya hak kazandı. Bu turda Fatih Karagümrük ile eşleşen Başakşehir, normal süresi 1-1 ve uzatmaları 2-2 eşitlikle sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibini 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.