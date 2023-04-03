Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta? Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

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Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonu heyecanı çeyrek final mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turda dahil olmuştu. Bu turda Kastamonuspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, 7-0'lık galibiyetle adını 4. tura yazdırmayı başardı. 4. turda Ofspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, 5. turda da Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırmaya hak kazandı. Son 16 turunda Alanyaspor ile eşleşen Cimbom, rakibini 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Başakşehir ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başaran Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırmaya hak kazandı. Bu turda Fatih Karagümrük ile eşleşen Başakşehir, normal süresi 1-1 ve uzatmaları 2-2 eşitlikle sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibini 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Galatasaray - Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba günü oynanacak.