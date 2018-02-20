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Galatasaray Başkanı Cengiz, PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in yanı sıra 5 Süper Lig kulübünü disiplin kuruluna sevk etti

Galatasaray Başkanı Cengiz, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i sportmenliği aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Mustafa Cengiz'in, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Hukuk müşavirliğinin ayrıca çeşitli nedenlerle Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Kayserispor ve Atiker Konyaspor'u PFDK'ye sevk ettiği kaydedildi.

Beşiktaş Antrenörü Şeref Çiçek'in sportmenliğe aykırı hareketi, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Göztepeli oyuncu Adama Traore'nin de kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildikleri belirtildi.

Öte yandan açıklamada, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Grandmedical Manisaspor'un yanı sıra Çaykur Rizespor futbolcusu Koray Altınay ve İstanbulspor Antrenörü Yalçın Koşukavak'ın da çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevkine karar verildiği aktarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği #Türkiye Futbol Federasyonu #TFF #Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu #mustafa cengiz #futbol
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