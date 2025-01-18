Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bağırsağındaki rahatsızlık nedeniyle ameliyat edildi. Özbek’in başarılı bir şekilde geçirdiği laparoskopik operasyon sonrası sağlığına kavuşması bekleniyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama geldi
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bağırsağındaki sağlık sorunları nedeniyle bu sabah başarılı bir ameliyat geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özbek’in bağırsağındaki rahatsızlık, laparoskopik yöntemle yapılan operasyonla giderildi.

Galatasaray Kulübü, başkanları Dursun Özbek’in sağlık durumu hakkında taraftarları bilgilendirdi. Yapılan resmi açıklamada, "Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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