Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek basın toplantısı düzenledi. Özbek, "Fatih Terim benim de çok sevdiğim, Galatasaray'a muhteşem hizmet vermiş bir Galatasaraylı. Bu periyotta; iki aydır Fatih Terim etrafında bir tartışma dönüyor. Bu sevgili Fatih'e zarar veriyor. Neden sembolleşmiş bir ismi yıpratmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek basın toplantısı düzenledi.



Özbek, Fatih Terim ile ilgili de konuştu.



Dursun Özbek şunları söyledi:



Seçimin Galatasaray'a faydalı olacağını ve hayırlar getirmesini diliyorum. Galatasaray Genel Kurul Üyeleri'nin seçime katılmalarını ve iradelerini ortaya koymalarını diliyorum.



İki buçuk seneden bu yana olduğu gibi Galatasaray Yönetim Kurulu görevinin başındadır. Galatasaray için en iyisini yapacağımızdan, şampiyonluk yürüyüşündeki başarısını üst seviyeye çekeceğimizden kimsinin şüphesi olmasın. Endişe edilmesin, en iyisini yapacağız.



Artık kenetlenme zamanı. 20 Ocak'ta kim seçilirse seçilsin, geriye kalan Galatasaraylıların bir görevi var: Seçilen başkanın etrafında birleşmek. Mayıs 2018 yürüyüşünü en güçlü şekilde yapmak.



Sportif olaylar performansa bağlıdır. Bizim görevimiz Galatasaray'ın ihtiyacı olan her şeyi yerine getirmekten ibarettir.



Şu ana kadar kimseyle görüşmedim. Seçim kararımızı dün akşam aldık. Karar taze olduğu için kimseyle görüşmedik. Beraber yürüyebileceğimiz kim varsa hepsiyle görüşeceğim. 2018 Mayıs'ına Galatasaray birlikteliğiyle girmek zorundayız.



Sırat köprüsünden geçiyoruz, hep beraber olmak zorundayız. Galatasaray'a en iyi hizmeti kim verecekse herkese kapım açık. Hizmete davet edilen kimse lütfen kaçmasın.



Galatasaray hepimizin. Projelerde eksiğimiz varsa söyleyebilirsiniz. Bu eleştirilere karşı değiliz. 'Başkan ve yönetimi yıpratalım' derseniz orada bir dakika dur! Hiçbir mihrak başkan ve yönetimi yıpratmak amacıyla Galatasaray'a zarar veremez.



Bugünkü yönetimin başkanı olarak 20 Ocak'ta seçilecek yönetimin en büyük destekçisi, en büyük savunucusuyum. Ben seçilirsem şunu rica ediyorum; gelin beraber olalım birbirimize destek verelim!



Ayrım yapmıyorum. Herkesi yeni seçilecek yönetimin etrafında birleşmeye davet ediyorum. Israrla söylüyorum; kim seçilirse seçilsin gelin birlik olalım.







FATİH TERİM



Fatih Terim benim de çok sevdiğim, Galatasaray'a muhteşem hizmet vermiş bir Galatasaraylı. Bu periyotta; iki aydır Fatih Terim etrafında bir tartışma dönüyor. Bu sevgili Fatih'e zarar veriyor. Neden sembolleşmiş bir ismi yıpratmaya çalışıyoruz!



Galatasaray'ın başkanılığı ve yönetim kurulu için seneler önce çalışmaya başlanılır. Ben herkesin hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Belki de en hazırlıksız olanı bugünkü yönetimdir.



Bugünden itibaren çağrı yapıyorum. Her kim başkan ya da yönetim kurulu olarak seçime girecekse kapımız açık. Gelsinler, Galatasaray'ı bütün şeffaflığıyla onların önüne koyalım. Enkaz edebiyatı dönemi ve 'Ben seçileyim, geldikten sonra bakarız' devri bitti.



Yönetimlerde süreklilik esastır. Yönetim Kurulu bütün ihtiyaçları yerine getirmekle sorumludur. 20 Ocak'ta seçime gidiyoruz diye her şeyi bıraktık mı? Galatasaray'ın ihtiyaçlarını en iyi bileniz. Kimse hizmetlerin aksayacağı fikrine kapılmasın.







Seçim gününe kadar en iyisini, en iyi performansı gösterme yükümlülüğü sırtımızda. Endişe edilmesin. Eksikleri ve ihtiyaçları biliyoruz. En üst seviyede çalışma yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın.



2018 Mayıs'ı Galatasaray için çok önemli. Şampiyonluk yürüyüşümüz var. Bu yürüyüşte yönetime destek verilmesi, huzur olması lazım. Camia desteği arkasında olmazsa başarı mümkün değil. 2018 Mayıs'taki başarısızlık Galatasaray'a çok kötü bir gelecek hazırlar.



Halka açık şirketlerde 5 yıl üst üste zarar etmek, bazı haklarınızdan mahrumiyet getiriyor. 2018 Mayıs ayında Galatasaray Sportif AŞ'nin istenildiği şekilde sonuç alma zorunluluğu var. Aday olanların taahhüt vermesi lazım. Ben bu taahhüdü veriyorum.



Galatasaray'ı iyi anlamak, iyi tanımak lazım. Seçim Galatasaray'ın bayramıdır. Galatasaray'ın demokratik ve 500 yıllık kültürel yapısı korkuyu dışlamıştır. Kim seçilirse seçilsin, herkes birbirini tebrik eder. Bu Galatasaray'ın vazgeçilmez değeridir.



