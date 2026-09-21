Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a tam destek: "Yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbol takımı hakkında yönetimine atfedilen iddiaları yalanladı. Özbek, Trabzonspor maçının ardından Buruk'u bizzat aradığını, Pazar günü de tesislerde yüz yüze görüştüklerini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a tam destek: "Yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz"
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Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Okan Buruk ve futbol takımıyla ilgili Dursun Özbek'e ve yönetim kuruluna atfedilen iddialar gündeme geldi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Özbek, kulübün resmi imzasıyla yayımladığı yazılı açıklamada bu iddiaları "gerçeği yansıtmayan" ifadeleriyle reddetti.

Özbek, açıklamasında Buruk'a verdiği desteği şu sözlerle duyurdu: "Okan Buruk yönetiminde dört yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz."

BAŞKAN ÖZBEK, BURUK'U TELEFONLA ARAMIŞ

Özbek, açıklamanın devamında teknik direktörle temasının kesintisiz sürdüğünü belirtti. Trabzonspor karşılaşmasının ardından Buruk'u bizzat aradığını, moralini bozmamasını ve kendisine olan güvenlerinin tam olduğunu ilettiğini kaydetti.

Başkan Özbek, Pazar günü antrenmanın ardından kulüp tesislerinde Buruk'la bir araya geldiğini de açıkladı. Görüşmede takımın durumunun ve önümüzdeki sürecin değerlendirildiği bildirildi. Özbek bu bölümü, "Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı; bugün de tamdır" diyerek tamamladı.

"HER PUAN KAYBINDA KRİZ SENARYOSU ÜRETİYORLAR"

Başkan, Galatasaray'ın yaşadığı her puan kaybını fırsat bilerek kulübü ve camiayı karıştırmaya çalışan bir anlayışla bir kez daha karşı karşıya olduklarını belirtti. Galatasaray kazandığında sessiz kalanların tek bir olumsuz sonuçta senaryoları ürettiğini dikkatle takip ettiklerini söyleyen Özbek, bu kesimin derdinin Galatasaray olmadığını ifade etti. Kulübün tavrının dün neyse bugün de aynı olduğunu vurguladı.

"TEK YUMRUK OLARAK HEDEFLERİMİZDEN SAPMAYACAĞIZ"

Özbek, Trabzonspor maçında alınan sonuç nedeniyle taraftarı üzdüklerinin farkında olduklarını kabul etti. Buna rağmen kendisinin, yönetim kurulunun, teknik heyetin, futbolcuların ve Galatasaray taraftarının tek yumruk olarak hedeflerinden asla sapmayacağını söyledi.

Başkan, kulübün bütün konsantrasyonunun Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğa ulaşmak ve Avrupa'daki hedefler doğrultusunda ilerlemek olduğunu belirterek açıklamasını sonlandırdı.

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