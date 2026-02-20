Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi, seçim ve transfer açıklamaları

İmza töreni, İstanbul'da bulunan RAMS Park'ta gerçekleşti. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, kulübün Alfemo ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özbek, kulübü daha ileriye taşıma hedeflerini detaylandırdı.

Kulübün istenilen hedeflere aşama aşama ulaştığını belirten Özbek, şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazmış bir spor kulübü. Elbette ki her iş hayallerle başlıyor. Hayallerin peşinde koşmak önemli. Hayal ettiğiniz şeyi gerçekleştirmek için belli bir zaman dilimine ihtiyacınız var. Bugün dikkat ederdeniz sadece sportif manada değil, kulübün gerek finansal yapısının belli bir yere gelmesi, gerekse tesisleşme hamlesinin devam etmesi açısından da 9 yıl 8 gün önceden hayallerim vardı. Bugün o hayalleri görmekten şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına gurur duyuyorum. Bundan sonraki dönemler için ve Türk sporu için hayalimiz var. Galatasaray bu öncü misyonundan hiç vazgeçmeyecektir. 121 yıl önce gösterilen vizyonumuz aynı hızla devam edecek. 121 yılda verilen emekler, bugün meyvesini vermeye başlamıştır. Bundan sonraki hedefimiz, önümüzdeki dönemlere teslim aldığımızdan daha güzel bir Galatasaray bırakmaktır. Yakın gelecekte Galatasaray bambaşka yerlerde olacak. Onun için birlikte olalım, beraber olalım ve Galatasaray’ı daha yukarılara taşıyalım."

'HEDEFE DOĞRU YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Futbolda her zaman sürpriz sonuçların yaşanabileceğine dikkat çeken Özbek, 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamaları hatırlatarak şöyle konuştu: "Hedefiniz belliyse siz bu amaca kitlenmişseniz, bir maçla bu amaçtan vazgeçmeniz mümkün değil. O gün (5-1 kaybedilen Eintracht Frankfurt maçından sonra) bu maksatla o sözleri söyledim. Bugün takımımız başarılı şekilde yoluna devam ediyor. Her maç çok önemli. Aynı ciddiyeti aynı birlikteliği koruyarak yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir şey tek maçla bitmiş kabul edilemez. Şampiyonlar Ligi de lig de çok çetin. Hiçbir şey bitmiş değildir. Ciddiyeti elden bırakmadan hedefe doğru yürümemize devam edeceğiz."

Yaklaşan başkanlık seçimlerine dair yöneltilen adaylık sorusunu yanıtlayan Özbek, şu açıklamayı yaptı: "Seçim için konuşmak erken. Evet, adayım. Arkadaşlarımla her şeyi istişare ediyoruz. O dönem geldiğinde listemizi açıklayacağız."

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda elde edilen 5-2'lik Juventus galibiyetine de değinen Özbek, tarihi maçla ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bazı anlar, bazı olaylar vardır ki insan hayatında tekrarı mümkün olmayan öyle dönemler vardır. Galatasaray-Juventus maçının sonucu, insanların hayatında zaman zaman gördükleri ama tekrarı mümkün olmayan anlar. Çok büyük mutluluk silsilesi oluştu. Taraftarıyla bir takımın nasıl bütünleşebileceğini gördüğüm için çok mutlu oldum. Muhteşem bir birliktelik vardı. Sahada her futbolcunun birbirine nasıl yardım ettiğini gördük. Beni en çok mutlu eden hususların başında birlikteliğin, destek vermenin oluşması geliyor. Bu da benim ve yönetim kurulu arkadaşlarımın bir araya gelerek oluşturduğu bir husus. Galatasaray'ın başarısındaki kilit nokta budur. Biz bugüne kadar sağladığımız konsantrasyonu, birlik ve beraberliği, sevgi iklimini, kulübün içinden hiç eksik etmemiz lazım. Biz aynı ciddiyeti, aynı konsantrasyonu, aynı birlikteliği devam ettireceğiz. Netice ne olursa olsun bundan vazgeçmememiz lazım. Galatasaray'ın başarısı buna bağlıdır."

Juventus zaferinin ülke genelinde sevinç yarattığını belirten Özbek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Sadece Galatasaraylılar mı keyif aldı, hayır. Türk insanını mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Bu milli bir mücadeledir. Alınan netice, ulaşılan zafer, Türk insanını da mutlu etti. Türkiye'nin her yerinden mesajlar geldi. O insanlar da mutlu oldular. Amacımız belli, Frankfurt maçından sonra söylediğim hedefe doğru Galatasaray olarak yürümek istiyoruz."

OKAN BURUK VE ÇAĞRI BALTA'NIN SÖZLEŞMELERİ

Basın mensuplarının Okan Buruk'un olası yeni sözleşmesine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Özbek, şunları söyledi: "Bunlar idari kararlar. Sezon devam ediyor. Bu kararların alınacağı dönemler bellidir. O döneme geldiğimiz zaman da kararlar Galatasaray'ın geleceğine yönelik alınır. O dönem geldiğini zaman bunları dikkate alacağız."

Altyapı oyuncularından Çağrı Balta'nın sözleşme durumu hakkındaki sorulara ise şu yanıtı verdi: "Bu konuyla ilgili açıklamalar yaptık. Onun dışında söylemek istediğim başka bir şey yok. Hakan Balta bizim önemli bir oyuncumuzdu, geçmişte kaptanlığımızı yaptı. Onun oğlu bizim oyuncumuz. Bu konu hakkında yaptığımız açıklama yeterli bir açıklama diye düşünüyorum."

KAVUKCU: TRANSFER KONUŞMAYALIM, 12 MAÇIMIZ VAR

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise konuşmasında doğrudan ligin geri kalan bölümüne dikkat çekti. Sezonun kalan kısmında 12 maça çıkacaklarını hatırlatan Kavukcu, şunları söyledi: "Çok önemli maçlarımız var. 12 maçı tek tek kazanarak devam etmemiz gerekiyor. O ciddiyetle bakıyoruz. Juventus'u çok farklı skorla yendik, bu maç çok önemli. Her gün yeni futbolcu yazılıyor. Ocak transfer dönemi zor bir dönemdi. Güzel bir transfer dönemi geçirdik. Bu sahada kendini gösteriyor. Sezon sonunda hepsinin satın alma opsiyonu bize ait olduğu için başkanımızla, hocamızla karar veririz."

Transfer gündemine dair de konuşan Kavukcu, sözlerini şöyle tamamladı: "Transferlerimiz, hep konuştuğumuz oyunculardı. Orta saha oyuncuları çok konuşuldu, bizim de görüşmelerimiz oldu. İnsanlarda bir beklenti oluştu. Rakip takıma çok bakmıyoruz. Onlar bu transferi yaptı, biz de şu transferi yapalım diye bakmıyoruz. Juventus maçında gördünüz, Sara'yı kazandık. Galatasaray, çok iyi bir transfer daha yapmış oldu. Şu anda takımda çok ciddi rekabet ortamı oluştu. 12 maçımız var, ne olur transfer konuşmayalım. Şu anda yeni futbolcular yazılıyor. Bence 12 maça bakalım, Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarımıza bakalım. 3 kulvarda mücadele ediyoruz. İnşallah sonu güzel olacak."