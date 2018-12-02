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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ceza yorumu

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz PFDK'nın verdiği cezanın ardından konuştu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ceza yorumu

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kendisine verilen cezalar için, "Trafik cezası almıyoruz. Galatasaray için ceza alıyoruz. Başka lafım yok." dedi.

 Mustafa Cengiz, Galatasaray Lisesinin kuruluşunun 537. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlik sonunda AA muhabirinin, PFDK tarafından kendisine 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası daha verilmesine ilişkin sorusunu Cengiz, "Trafik cezası almıyoruz.

Galatasaray için ceza alıyoruz. Başka lafım yok." şeklinde yanıtladı.

PFDK'nın son kararının ardından Mustafa Cengiz'e verilen hak mahrumiyeti cezaları toplamda 150 güne ulaşmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #mustafa cengiz
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