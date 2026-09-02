Galatasaray beklediği ismi buldu! Genç Fransız stoper İstanbul'da

İLK TERCİH YUSUF AKÇİÇEK'Tİ

Galatasaray'ın savunma takviyesi için ilk tercihi Yusuf Akçiçek olmuştu. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun kiralanması konusunda hem oyuncu hem de Al-Hilal ile anlaşma sağlamasına rağmen Suudi Arabistan temsilcisinden beklenen onay zamanında çıkmadı. Al-Hilal'in Akçiçek'in ayrılığına izin vermeden önce 23 yaş altı bir stoperi kadrosuna katmak istemesi, transfer sürecinin uzamasına neden oldu. Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına kısa süre kalması üzerine daha fazla risk almak istemeyen Galatasaray yönetimi, bunun üzerine Bitshiabu için yürüttüğü görüşmeleri sonuçlandırdı.