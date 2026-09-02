Galatasaray beklediği ismi buldu! Genç Fransız stoper İstanbul'da
Galatasaray, sol stoper arayışını RB Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız savunmacı El Chadaille Bitshiabu ile sonlandırdı.
Galatasaray, sol stoper transferinde bekleyişini sona erdirerek RB Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki Fransız savunmacı, transfer işlemlerinin tamamlanması için İstanbul'a geldi.
Sky Sport Almanya'nın haberine göre Galatasaray, Bitshiabu için RB Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmaya, 25 milyon ile 30 milyon euro arasında olduğu belirtilen bir satın alma opsiyonunun da eklendiği aktarıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün ilerleyen süreçte bu opsiyonu kullanması halinde Leipzig, oyuncudan önemli bir transfer kârı elde edecek. Alman temsilcisi, Fransız savunmacıyı 2023 yazında Paris Saint-Germain'den 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
İLK TERCİH YUSUF AKÇİÇEK'Tİ
Galatasaray'ın savunma takviyesi için ilk tercihi Yusuf Akçiçek olmuştu. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun kiralanması konusunda hem oyuncu hem de Al-Hilal ile anlaşma sağlamasına rağmen Suudi Arabistan temsilcisinden beklenen onay zamanında çıkmadı. Al-Hilal'in Akçiçek'in ayrılığına izin vermeden önce 23 yaş altı bir stoperi kadrosuna katmak istemesi, transfer sürecinin uzamasına neden oldu. Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına kısa süre kalması üzerine daha fazla risk almak istemeyen Galatasaray yönetimi, bunun üzerine Bitshiabu için yürüttüğü görüşmeleri sonuçlandırdı.
Paris Saint-Germain altyapısında yetişen Bitshiabu, genç yaşına rağmen fiziksel özellikleriyle dikkat çeken sol ayaklı bir stoper olarak öne çıkıyor. Fransız kulübünün A takımında 19 resmî karşılaşmaya çıkan 1,96 metre boyundaki savunmacı, Temmuz 2023'te bonuslarla birlikte 15 milyon euroyu bulan bir paket karşılığında RB Leipzig'e transfer olmuştu. Alman temsilcisiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Bitshiabu, Leipzig formasıyla tüm kulvarlarda 48 karşılaşmada görev yaptı.
Bitshiabu'nun Leipzig döneminde yaşadığı sakatlıklar, düzenli forma şansı bulmasını engelleyen başlıca etkenlerden biri oldu. Fransız stoper, farklı sakatlıklar nedeniyle yaklaşık 30 karşılaşmada kadroda yer alamadı. Leipzig'in yaz transfer döneminde Maxime Estève'yi Burnley'den 25 milyon euroya, Abdoul Koné'yi ise Stade Reims'den 17 milyon euroya almasıyla savunma hattındaki rekabet daha da arttı. Alman ekibinin ilk lig maçında stoper ikilisini Castello Lukeba ile Willi Orbán'dan oluşturması da Bitshiabu'nun ayrılığına zemin hazırladı.