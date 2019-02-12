Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 14 Şubat Perşembe günü Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacağı ilk karşılaşmayı, İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 14 Şubat Perşembe günü Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacağı ilk karşılaşmayı, İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada Manzano'nun yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Diego Barbero Sevilla yapacak. Karşılaşmada Juan Yuste, dördüncü hakem olarak görev alacak.



Ricardo De Burgos ve Santiago Jaime Latre ise mücadelede ilave yardımcı hakem olacak.



